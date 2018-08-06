Гороскоп на тиждень з 6 по 12 серпня 2018 року розповість вам, як правильно розпланувати тиждень. В який день краще влаштувати незабутній шопінг, а в який присвятити всі сили роботі. Пам’ятайте головне, щоб не сказав гороскоп, зірки, найважливіше – це віра в себе та в свої сили. Детальний прогноз на тиждень з 6 серпня по 12 серпня 2018 року ви можете знайти в нашому матеріалі.

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Овен

Якщо хтось і може допомогти слушною порадою, то це тільки ви! Овни завжди вирізнялися умінням потрапляти в саму суть. На початку тижня необхідно буде це застосувати. Допоможіть своєму близькому другові, тоді тиждень пройде вдало! На вихідних Овни можуть стикнутися зі складним вибором, що на деякий час виведе їх з рівноваги. Прислухайтеся до свого серця, воно вже давно знає відповідь.

Телець

Гарна новина порадує вас на початку тижня. Намагайтеся зберегти цей настрій до неділі, адже добрий початок не пророкує легкі 7 днів. Тельцям дуже пощастило: як би складно їм не було, їх завжди підтримають близькі люди. На цьому тижні вас чекає велика покупка, щоб привернути вдачу та зробити правильний вибір, одягніть щось фіолетове. Цей колір приверне максимум позитивної енергії.

Близнюки

Терпіння та труд – ваші найкращі друзі. Саме з цієї причини всі переваги дістаються вам, а не комусь іншому. На жаль, ваша половинка не розуміє прагнення до того, щоб вперто йти вперед. Можливо, їй просто не вистачає уваги з вашого боку? Якщо ви вже так сильно любите те, чим займаєтеся, то ділите на два: 50% часу присвятіть роботі, а 50% – коханню. Інакше ризикуєте вже з понеділка втратити дорогу вам людину. Будьте уважні до близьких людей, тоді зможете більш вдало все поєднувати.

Рак

Образа не зробить вас щасливою людиною, вчіться прощати. Запам’ятайте, усі люди роблять помилки і навіть ви не ідеальні. Раки багато років будували зі своїм близьким другом стосунки. Навіщо ж захотіли перервати такий міцний зв’язок? Може, досить проявляти егоїзм і час почати нарешті берегти один одного? Придивіться до людини, можливо, ваша підтримка потрібна їй, а ви цього не помічаєте.

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Лев

Поставтеся уважно навіть до легкої застуди, щоб потім не було ускладнень. Зірки наполегливо радять берегти себе. На початку тижня вас чекає новий проект, але не починайте його у такому стані. Відлежіться дома, попийте мікстури та через декілька днів приступайте до реалізації найсміливіших ідей, адже у вас на це з’являться потрібні сили! В неділю займіться чимось екстремальним, це надихне Левів на наступний тиждень.

Терези

У понеділок ваша чарівність не матиме меж! Ви сповнені сил і впевненості у собі! Це буде найбільш насичений тиждень за весь рік. На вас впаде стільки новин, що іноді ви не зможете встигати за ними, щоб зібрати «пазл» воєдино. Без паніки! Ближче до середини тижня Терези впораються з хвилюванням і зможуть вилучити максимум користі з ситуації, яка склалася. Терези навіть усвідомлять той факт, що стали більш мудрішими.

Скорпіон

Ви так нервуєте, що це стало справжньою проблемою. Попийте чаю з ромашкою, переступіть через своє хвилювання і тоді все у Скорпіонів вийде. Ближче до кінця тижня ви все ж впораєтеся з самим собою, тому зможете вирішити багато ділових питань. Це буде маленька перемога над собою, яка відкриє нові грані для даного знаку зодіаку.

Стрілець

Ваші думки зайняті чимось іншим, а потрібно робити акценти на реальному світі. Повірте в те, що він також непоганий. Для вас головне відшукати гармонію між вигаданим світом та реальністю. Якщо ж поглянути на ситуацію уважно, ваші плани грандіозні та мають право на життя. Та й ви цілком собі нічого, щоб вміло все реалізувати. Так чому ж ви усього боїтеся? Сміливо дивіться в майбутнє, а також відкиньте від себе лицемірів, заздрісників, тоді погані думки зникнуть самі собою.

Козеріг

Козероги, для того щоб вас помітили, необов’язково робити щось надзвичайне. Просто залишайтеся собою! Тиждень буде для вас не найлегшим, але ви впораєтеся! Нормалізуйте режим сну, щоб сили вас не покинули ще на початку тижня. Якщо будете щось не встигати, не бійтеся попросити про допомогу. До речі, таким чином зможете чудово перевірити – хто друг, а хто ворог.

Водолій

Цього тижня займіться самовдосконаленням. Наприклад, підіть нарешті на курси іноземної мови. Все те, що ви давно хотіли втілити в життя, варто почати робити прямо зараз! А ще в середині тижня ви зможете вирішити багато фінансових питань. Можливе гарне грошове надходження.

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Риби

Дозвольте собі на цьому тижні побути слабкою. Стільки сил вже витрачено, а енергію потрібно відновлювати. Попийте вітаміни, більше відпочивайте та проводьте вільний час на свіжому повітрі. Людей, які змушують вашу нервову систему страждати, відкиньте кудись подалі. Думайте про себе, про свою сім’ю, а не про тих, хто навіть мізинця вашого не вартий.

Вдалого та продуктивного вам тижня!

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