Каковы тенденции коротких причесок в 2018 году? Как уложить волосы, чтобы выглядеть стильно и привлекательно? Наталья Юдина, визажист и стилист, работающая над образами Мирославы Ульяниной в проекте «Зважені та щасливі», рассказала о самых актуальных прическах и укладках на короткие волосы.

Преимуществом коротких волос остается их универсальность. Такие стрижки выглядят невероятно стильно и подходят женщинам всех возрастов. Выбирайте короткую прическу, если у вас чистая кожа, симметричные черты лица и правильная форма черепа. В противном случае все недостатки и проблемные участки будут более заметными и подчеркнутыми.

Асимметрия – популярный прием в создании модных причесок на короткие волосы в 2018 году. Актуальны также стрижки пикси, укороченное каре, боб и гаврош. Наталья Юдина советует обладательницам коротких волос правильно подбирать оттенок: «Если цвет окрашивания выбран удачно, то прическа будет смотреться хорошо даже без укладки».

По мнению ведущих дизайнеров и стилистов, карамель, глубокий фиолетовый и коньячный оттенки особенно важны в создании образов с короткими волосами. Впрочем, слепо гнаться за тенденциями не стоит – всегда учитывайте, что идет именно вам.

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Боб

Наиболее удобная прическа, которая не теряет популярности много лет. И все благодаря ее способности адаптироваться под любую внешность. Дополнительные преимущества – легкость в укладке и отсутствие необходимости в частой коррекции. Вы можете поэкспериментировать с окрашиванием, а также с длиной на затылке и возле лица.

Гаврош

Эта тенденция вернулась к нам из 90-х годов. Наталья Юдина предлагает добавить к стрижке также окрашивание или тонирование: «С волосами такой длины экспериментировать сложно, поэтому если хочется освежить прическу, лучше поиграть с оттенком. Обычные лаки и гели для совсем коротких волос не подойдут, я бы рекомендовала воспользоваться пастой для укладки».

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Пикси

Эта стрижка подразумевает длинные волосы на макушке и очень короткие на затылке и висках. Такая прическа подойдет женщинам с тонкими, слабыми волосами. К тому же она подчеркивает линию шеи и овал лица, визуально делая женщину моложе. Пикси быстро сохнет и не требует особых усилий при укладке. Носите эту прическу с рваными концами и удлиненной асимметричной челкой, которую можно окрасить в разные цвета.

Укороченное каре

Эта прическа никогда не выйдет из моды и всегда будет стильной и привлекательной. Классическую стрижку следует дополнить рваными прядями, небрежной укладкой и вьющимися кудрями. Правильно остриженное каре не требует особого внимания при укладке. Достаточно просто высушить волосы.

Асимметрия

Асимметричные прически создаются на основе каре, боба или пикси, но к ним добавляется индивидуальный контур. Такое сочетание волос разной длины и фактурных прядей подходит для любой формы лица. Боковая челка будет выглядеть особенно эффектно с такой прической. Также можете зачесать волосы набок, сделав косой пробор. Многоуровневые прически легко укладываются, отнимая совсем немного времени.

Если хотите быть в тренде, попробуйте так называемые «морские волны». «Эта прическа очень актуальна для ассиметричных стрижек, каре, укороченного каре», – делится Наталья Юдина. – «Чтобы сделать такую укладку потребуется парикмахерский солевой раствор – его можно купить в любом магазине товаров для красоты и здоровья. Сейчас это средство выпускают как люксовые бренды, так и совершенно доступные бренды масс-маркета. Кстати, воздействует на волосы солевой раствор очень щадяще и не пересушивает их. Все, что от вас требуется – нанести средство на влажные волосы и раздуть феном. Получаются не локоны, а именно легкие, красивые волны».

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