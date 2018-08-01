Уже 30 августа 2018 года зрители телеканала СТБ увидят долгожданную премьеру 8 сезона «Зважені та щасливі». Любителей проекта ждет множество сюрпризов, ведь сезон обещает быть по-настоящему уникальным. Три команды участников, новая ведущая и сотни тяжело сброшенных килограммов никого не оставят равнодушными. Интригует? Но это только цветочки! Зрители восьмого сезона «Зважені та щасливі» станут свидетелями грандиозного противостояния тренеров!

30 августа тренеры проекта Вячеслав и Марина Узелковы встретят своего нового, гигантского соперника, которым станет новый тренер «Зважені та щасливі» суперспортсмен Василий Вирастюк. Кто же перевесит в новом сезоне «Зважені та щасливі»?

Video: «Зважені та щасливі»-8: приготовьтесь увидеть грандиозное противостояние Когда Зважені та щасливі 8 сезон выйдет в эфир в 2018 году? Дата выхода Зважені та щасливі 8

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