Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа 2018 года пророчит Рыбам хороший отдых, а Ракам — изменения в личной жизни. Детальнее о прогнозах для знаков зодиака на неделю с 30 июля по 5 августа 2018 года читайте в нашем гороскопе.

Овен

В начале недели вас ожидают финансовые трудности. Но уже к концу вы сможете разрешить их.

Телец

На этой неделе лучше отложить важные решения. Звезды не советуют вам что-то кардинально менять в личной жизни.

Близнецы

У вас будет немало проблем на этой неделе с бытовыми вопросами. Постарайтесь все четко спланировать и придерживаться этого плана.

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Рак

В начале недели к вам придут изменения в личной жизни. Все взвесьте и только тогда решайтесь на перемены.

Лев

Вас ожидает очень яркая неделя в личной жизни. Вам поступит новое предложение от партнера, которое застанет вас врасплох.

Дева

На этой недели стоит заняться своим здоровьем и сходить к врачу. Поберегите нервы, это может улучшить самочувствие.

Весы

Лучшее время для повышения квалификации и развития. Идите на курсы, записывайтесь на кружки. К концу недели вам предложат новое место работы.

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Скорпион

В начале недели смело говорите с начальством о повышении зарплаты. К концу недели вы можете уехать в командировку.

Стрелец

На этой неделе вы получите хорошие известия издалека и сможете осуществить свою заветную мечту. Дерзайте!

Козерог

На этой неделе вам повезет в любви. Смело приглашайте на свидание тех, кто вам нравится, делайте шаг навстречу новым знакомым и стройте планы на будущее.

Водолей

Вам поступит хорошее предложение по работе. Не упускайте свой шанс. В конце недели ваш близкий человек сделает вам приятный сюрприз.

Рыбы

Отправляйтесь в поездку заграницу. Можете смело отдыхать всю неделю. Поездка пройдет благополучно.

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