Гороскоп на тиждень з 30 липня по 5 серпня 2018 року пророкує Рибам хороший відпочинок, а Ракам — зміни в особистому житті. Детальніше про прогнози для знаків зодіаку на тиждень з 30 липня по 5 серпня 2018 року читайте в нашому гороскопі.

Овен

На початку тижня вас чекають фінансові труднощі. Але вже до кінця ви зможете вирішити їх.

Телець

На цьому тижні краще відкласти важливі рішення. Зірки не радять вам щось кардинально міняти в особистому житті.

Близнюки

У вас буде чимало проблем на цьому тижні з побутовими питаннями. Спробуйте все чітко спланувати і дотримуватися цього плану.

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Рак

На початку тижня до вас прийдуть зміни в особистому житті. Все зважте і тільки тоді наважуйтесь на зміни.

Лев

Вас очікує дуже яскравий тиждень в особистому житті. Вам надійде нова пропозиція від партнера, яке застане вас зненацька.

Діва

Цього тижня варто зайнятися своїм здоров’ям і сходити до лікаря. Побережіть нерви, це може поліпшити самопочуття.

Терези

Кращий час для підвищення кваліфікації та розвитку. Ідіть на курси, записуйтеся на гуртки. До кінця тижня вам запропонують нове місце роботи.

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Скорпіон

На початку тижня сміливо говоріть з начальством про підвищення зарплати. До кінця тижня ви можете поїхати у відрядження.

Стрілець

На цьому тижні ви отримаєте гарні звістки здалеку і зможете здійснити свою заповітну мрію. Наважуйтесь!

Козеріг

На цьому тижні вам пощастить у коханні. Сміливо запрошуйте на побачення тих, хто вам подобається, робіть крок назустріч новим знайомим і будуйте плани на майбутнє.

Водолій

Вам надійде хороша пропозиція по роботі. Не упускайте свій шанс. В кінці тижня ваш близька людина зробить вам приємний сюрприз.

Риби

Відправляйтеся в поїздку за кордон. Можете сміливо відпочивати весь тиждень. Поїздка пройде благополучно.

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