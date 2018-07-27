Гороскоп по знакам зодиака на месяц подскажет, на какие сферы жизни нужно обратить особое внимание, а что доверить воле случая. Руководствуясь подсказками звезд, у вас получится спланировать июль так, чтобы все задуманное осуществилось, а неудачи обошли стороной. Читайте, каким будет ваш месяц, в гороскопе на июль 2018 года!

Гороскоп на июль 2018 – Овен

В июле Овнам следует быть начеку: ваши недоброжелатели активизируются, а излишняя доверчивость явно не сыграет на руку. Постарайтесь проявлять избирательность, формируя круг своего общения. В этом месяце будет лучше максимум времени уделить близким и проверенным людям, а вот от случайных знакомств и приятелей, которые вдруг возникли в вашей жизни и жаждут общаться, лучше себя оградить. Во второй половине июля звезды не рекомендуют одалживать крупные суммы денег: разобраться с этими долгами потом может оказаться непросто. Будьте терпеливы, и вскоре необходимость занимать отпадет сама по себе.

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Гороскоп на июль 2018 – Телец

Вам кажется, что лето идет совсем не по тому сценарию, который вы себе запланировали морозными зимними вечерами. Не расстраивайтесь: да, возможно, вам придется работать больше обычного, а отпуск пока выглядит недостижимым, ваши упорство и труд не останутся незамеченными. Как предсказывает гороскоп на июль 2018, к концу месяца стоит ожидать хороших новостей – повышения, прибавки к зарплате или премии. А понежиться на песочке не поздно и в августе, и в сентябре!

Гороскоп на июль 2018 – Близнецы

А вот Близнецам можно не бояться принимать смелые, даже кардинальные решения. Если рутина и быт вам надоели, пора с этим покончить. Смените работу, которая вам не нравится и в которой вы не видите перспектив, разорвите отношения, приносящие больше негатива, чем радости и удовлетворения, отправьтесь в неожиданное путешествие. Не готовы к такому шагу? Тогда по крайней мере займитесь чем-то нестандартным и вдохновляющим. Вот увидите, это только пойдет вам на пользу. Достаточно сместить ненадолго акценты – и жизнь заиграет новыми красками.

Гороскоп на июль 2018 – Рак

В июле ваши отношения с родными или любимым человеком могут стать напряженными. Причем разногласия будут возникать буквально на пустом месте: вы и сами понимаете, что реальных поводов для ссоры нет, а конфликты высосаны из пальца. Не порите горячку и не действуйте на эмоциях, ведь на самом деле вам дороги эти люди. Точно так же не воспринимайте близко к сердцу слова, сказанные близким человеком в порыве гнева. Уже в 20-х числах климат в семье начнет налаживаться. Это время хорошо подходит для планирования совместной поездки со своей половинкой или интересного досуга. Впечатления, которые вы получите вдвоем, существенно укрепят отношения, и в августе от размолвок не останется и следа.

Гороскоп на июль 2018 – Лев

Не сомневайтесь в своих силах, вы готовы к большему. Страх брать на себя ответственность должен остаться позади: вы много и упорно работали и достойны награды. Не стесняйтесь предложить начальству новую идею или взять на себя роль лидера в новом проекте. А вот на здоровье в июле имеет смысл обратить особое внимание: могут активизироваться хронические заболевания. Лучше не жалеть времени, чтобы лишний раз сходить к врачу, чем потом страдать от последствий.

Гороскоп на июль 2018 – Дева

Месяц обещает быть спокойным и стабильным. За окном прекрасная погода, рядом дорогие сердцу люди, а работа хоть порой и раздражает, все же приносит доход. Ежемесячный гороскоп советует не торопить события и позволить себе расслабиться и насладиться таким размеренным течением жизни. В выходные старайтесь выбираться на природу: хоть с друзьями, хоть в одиночку такие прогулки пойдут на пользу и вашему самочувствию, и душевному состоянию. Можно заняться каким-то видом спорта или хотя бы покататься на велосипеде. Уже в августе времени на беспечный досуг будет меньше: затишье бывает перед бурей.

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Гороскоп на июль 2018 – Весы

В июле вы будете получать одну неожиданную новость за другой! Готовьтесь к самому приятному: выигрыш в лотерею, интригующее предложение по работе, головокружительный роман. Однако вам все же следует проявить бдительность и не принимать поспешных решений, даже если они кажутся очень заманчивыми. Будьте готовы, что ваш успех может вызвать зависть. Но это к лучшему – зачем вам люди, которые не способны искренне за вас порадоваться? А вот отношения с по-настоящему близкими станут еще крепче.

Гороскоп на июль 2018 – Скорпион

Вы ждете яркого лета, но не желаете делать для этого ровным счетом ничего. Чтобы воспоминания о знойном июле еще долго согревали вас дождливыми осенними вечерами, выходите из своей зоны комфорта. Чаще соглашайтесь на поступающие предложения, не оттягивайте с воплощением планов, которые уже давно в вашей голове, расширяйте круг интересов и будьте открыты к знакомству с новыми людьми. Больше времени проводите на свежем воздухе: даже занятия спортом можно перенести из душного тренажерного зала на природу. Девиз этого месяца – не замыкаться в себе и пробовать неизведанное!

Гороскоп на июль 2018 – Стрелец

Вы растеряны и не знаете, куда двигаться дальше. Доверьтесь близким и друзьям: вам сейчас как никогда нужен взгляд со стороны. Старайтесь быть более открытым, больше говорить о том, что вас беспокоит, и не относиться так скептически к советам тех, кто вас ценит и любит. Замалчивание проблем грозит не только испорченными отношениями с близкими, но и нервным срывом. Иногда нужно дать выход негативным эмоциям, чтобы они не накапливались. Попробуйте использовать свою энергию с пользой для здоровья – например, начать бегать по утрам, записаться на плавание или даже бокс.

Гороскоп на июль 2018 – Козерог

Ежемесячный гороскоп сулит Козерогам месяц, полный веселья и новых впечатлений! В вашем случае июль совершенно не подходит для работы, поэтому смело берите отпуск и отправляйтесь в путешествие – пусть даже в соседний город. Откликайтесь на предложения друзей, которые давно пытаются уговорить вас сходить на вечеринку или музыкальный фестиваль. Возможно, вам даже захочется самостоятельно составить развлекательную программу и подбить близких на авантюрное приключение. Следуйте своим желаниям! Ведь когда, если не сейчас?

Гороскоп на июль 2018 – Водолей

Вы устали от бешеного темпа жизни, поэтому настало время восстановить свои силы. Рекомендуется сбалансировать питание и наладить режим сна. Пойдет на пользу отдых на море – солнечные ванны и соленая вода благоприятно скажутся и на самочувствии, и на настроении. Стремитесь избегать ссор и конфликтных ситуаций: даже если вам кажется, что вы выступаете за справедливость, все может в итоге обернуться против вас. С осторожностью следует общаться с родственниками второй половинки – велика вероятность наговорить лишнего или серьезно подпортить отношения.

Гороскоп на июль 2018 – Рыбы

Ищите ответы на волнующие вас вопросы внутри себя. В июле ваши интуиция и наблюдательность подскажут, как лучше всего поступить. Не пытайтесь все анализировать и продумывать каждый шаг, а следуйте зову сердца. Если чувствуете, что готовы к переменам, не затягивайте. Также в этом месяце возрастет ваш творческий потенциал: захочется что-то сделать своими руками или реализовать идею, которая неожиданно придет вам в голову. Не забывайте, что любимая работа часто рождается из хобби. В середине месяца может появиться желание изменить что-либо в своей внешности. Давно пора!

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