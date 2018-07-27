Гороскоп за знаками зодіаку на місяць підкаже, на які сфери життя потрібно звернути особливу увагу, а що довірити волі випадку. Керуючись підказками зірок, вам вдасться спланувати липень так, аби все задумане здійснилося, а невдачі обійшли стороною. Читайте у гороскопі на липень 2018 року, яким буде ваш місяць!

Гороскоп на липень 2018 – Овен

У липні Овнам варто бути напоготові: ваші вороги активізуються, а зайва довірливість явно не зіграє на руку. Постарайтеся проявляти вибірковість, формуючи коло свого спілкування. Цього місяця краще максимум часу приділити близьким і перевіреним людям, а ось від випадкових знайомств і приятелів, які раптом з’явилися у вашому житті та жадають спілкуватися, краще відгородитися. У другій половині липня зірки не рекомендують позичати великі суми грошей: розібратися з цими боргами потім може виявитися не просто. Будьте терплячі, і незабаром потреба позичати відпаде сама собою.

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Гороскоп на липень 2018 – Телець

Вам здається, що літо йде зовсім не за тим сценарієм, який ви собі запланували морозними зимовими вечорами. Не турбуйтеся: так, можливо, вам доведеться працювати більше, ніж зазвичай, а відпустка поки виглядає недосяжною, ваші завзятість і праця не залишаться непоміченими. Як пророкує гороскоп на липень 2018, наприкінці місяця варто очікувати на добрі новини – підвищення, надбавки до зарплати або премії. А поніжитися на пісочку не пізно і в серпні, і у вересні!

Гороскоп на липень 2018 – Близнюки

А ось Близнюкам можна не боятися приймати сміливі, навіть кардинальні рішення. Якщо рутина і побут вам набридли, пора з цим покінчити. Змініть роботу, яка вам не подобається і в якій ви не бачите перспектив, розірвіть стосунки, які приносять більше негативу, ніж радості та задоволення, вирушайте в несподівану подорож. Не готові до такого кроку? Тоді принаймні займіться чимось нестандартним і надихаючим. Ось побачите, це тільки піде вам на користь. Досить змістити ненадовго акценти – і життя заграє новими барвами.

Гороскоп на липень 2018 – Рак

У липні ваші стосунки з рідними або коханою людиною можуть стати напруженими. Причому розбіжності виникатимуть буквально на порожньому місці: ви і самі розумієте, що реальних приводів для сварки немає, а конфлікти висмоктані з пальця. Не поріть гарячку і не дійте на емоціях, адже насправді вам дорогі ці люди. Так само не сприймайте близько до серця слова, сказані близькою людиною в пориві гніву. Уже в 20-х числах клімат в родині почне нормалізуватися. Цей час добре підходить для планування спільної поїздки зі своєю половинкою або цікавого дозвілля. Враження, які ви отримаєте удвох, суттєво зміцнять стосунки, і в серпні від сварок не залишиться і сліду.

Гороскоп на липень 2018 – Лев

Не сумнівайтеся у своїх силах, ви готові до більшого. Страх брати на себе відповідальність повинен залишитися позаду: ви багато і наполегливо працювали, тому гідні винагороди. Не соромтеся запропонувати керівництву нову ідею або взяти на себе роль лідера в новому проекті. А ось на здоров’я в липні має сенс звернути особливу увагу: можуть активізуватися хронічні захворювання. Краще не шкодувати часу, щоб зайвий раз сходити до лікаря, ніж потім страждати від наслідків.

Гороскоп на липень 2018 – Діва

Місяць обіцяє бути спокійним і стабільним. За вікном чудова погода, поруч дорогі серцю люди, а робота хоч часом і дратує, все ж приносить дохід. Щомісячний гороскоп радить не квапити події та дозволити собі розслабитися і насолодитися таким спокійним плином життя. У вихідні намагайтеся вибиратися на природу: хоч з друзями, хоч поодинці такі прогулянки підуть на користь і вашому самопочуттю, і душевному стану. Можна зайнятися якимось видом спорту або хоча б покататися на велосипеді. Уже в серпні часу на безтурботне дозвілля буде менше: затишшя завжди буває перед бурею.

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Гороскоп на липень 2018 – Терези

У липні ви будете отримувати одну несподівану новину за одною! Готуйтеся до найприємнішого: виграш у лотерею, інтригуюча пропозиція щодо роботи, запаморочливий роман. Однак вам все ж слід проявити пильність і не приймати квапливих рішень, навіть якщо вони здаються дуже привабливими на перший погляд. Будьте готові, що ваш успіх може викликати заздрість. Але це на краще – навіщо вам люди, які не здатні щиро за вас порадіти? А ось стосунки з по-справжньому близькими стануть ще міцнішими.

Гороскоп на липень 2018 – Скорпіон

Ви чекаєте яскравого літа, але не хочете робити для цього нічого. Щоб спогади про спекотний липень ще довго зігрівали вас дощовими осінніми днями, виходьте зі своєї зони комфорту. Частіше погоджуйтеся на пропозиції, що надходять, не зволікайте з втіленням планів, які вже давно в вашій голові, розширюйте коло інтересів і будьте відкриті до знайомства з новими людьми. Більше часу проводьте на свіжому повітрі: навіть заняття спортом можна перенести із задушливого тренажерного залу на природу. Девіз цього місяця – не замикатися в собі та пробувати незвідане!

Гороскоп на липень 2018 – Стрілець

Ви розгублені і не знаєте, куди рухатися далі. Довіртеся близьким і друзям: вам зараз як ніколи потрібен погляд зі сторони. Намагайтеся бути більш відкритим, більше говорити про те, що вас турбує, і не ставитися так скептично до порад тих, хто вас цінує і любить. Замовчування проблем загрожує не тільки зіпсованими стосунками з близькими, але і нервовим зривом. Іноді потрібно дати вихід негативним емоціям, щоб вони не накопичувалися. Спробуйте використовувати свою енергію з користю для здоров’я – наприклад, почати бігати вранці, записатися на плавання або навіть бокс.

Гороскоп на липень 2018 – Козеріг

Щомісячний гороскоп обіцяє Козерогам місяць, повний веселощів і нових вражень! У вашому випадку липень абсолютно не підходить для роботи, тому сміливо беріть відпустку і вирушайте в подорож – нехай навіть до сусіднього міста. Відгукуйтеся на пропозиції друзів, які давно намагаються умовити вас сходити на вечірку або музичний фестиваль. Можливо, вам навіть захочеться самостійно скласти розважальну програму та підбити близьких на авантюрну пригоду. Слідуйте за своїми бажаннями! Адже коли, якщо не зараз?

Гороскоп на липень 2018 – Водолій

Ви втомилися від шаленого темпу життя, тому настав час відновити свої сили. Варто збалансувати харчування і налагодити режим сну. Піде на користь відпочинок на морі – сонячні ванни та солона вода сприятливо позначаться і на самопочутті, і на настрої. Уникайте сварок і конфліктних ситуацій: навіть якщо вам здається, що ви виступаєте за справедливість, все може в результаті обернутися проти вас. З обережністю спілкуйтеся з родичами другої половинки – велика ймовірність наговорити зайвого або серйозно зіпсувати стосунки.

Гороскоп на липень 2018 – Риби

Шукайте відповіді на хвилюючі вас питання всередині себе. У липні ваші інтуїція і спостережливість підкажуть, як найкраще вчинити. Не намагайтеся все аналізувати і продумувати кожен крок, а дотримуйтесь покликів серця. Якщо відчуваєте, що готові до змін, не затягуйте. Також цього місяця зросте ваш творчий потенціал: захочеться щось зробити своїми руками або реалізувати ідею, яка несподівано прийде вам в голову. Не забувайте, що улюблена робота часто народжується з хобі. В середині місяця може з’явитися бажання змінити що-небудь у своїй зовнішності. Давно пора!

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