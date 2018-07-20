Список французских комедий, который мы представляем вашему вниманию, отлично подойдет для коротания летнего и любого другого вечера. Эта подборка фильмов обязательно отвлечет вас от рутины и проблем и заставит улыбнуться, а быть может, и всплакнуть. Наивные, добрые, ироничные и светлые французские комедии, которые обязательно нужно посмотреть!

Бобро пожаловать

Добрая французская комедия о Филиппе Абрамсе, который служит начальником почтового отделения. Пока Филипп мечтал, что его переведут на службу в райское место возле Марселя, его опередил в этом сослуживец. А вот нашего героя за служебное нарушение переводят в Берг, который находится на севере. Филипп расстроен такой ссылкой, но обреченно едет в это место. Чем это все закончится, вы можете увидеть в этой очаровательной французской комедии.

Хочу как Бриджет

Наивное девичье кино, которое обеспечит хорошее настроение. В этой французской комедии не стоит искать глубокий смысл, нужно просто наслаждаться происходящим.

Главная героиня Жозефина уже почти тридцатилетнего возраста. Её очень печалит размер ее попы, а также то, что у всех вокруг уже есть вторые половинки, и даже у ее сестры, а она по-прежнему одна. Жозефина придумывает для окружающих историю о своем бурном романе с бразильским хирургом. И эта выдумка очень даже хорошо обернется для девушки. Эта французская комедия смотрится на одном дыхании и вызывает только улыбку на лице!

Развод по-французски

Прекрасные виды Парижа, ирония главных героев и отличная атмосфера на протяжении всей этой французской комедии обязательно принесут вам хорошее настроение.

Ариан и Нино никогда не были обычной парой. Они жили счастливо. Нино — преподаватель начальной школы в маленькой деревушке недалеко от Рима, Ариан путешествует по миру в качестве концертирующей скрипачки. Все было хорошо, пока их принципиальные различия не взяли верх над любовью. Ариан предлагает Нино развестись. Он согласен лишь с одним условием: они проводят эти 8 дней в Париже — вместо медового месяца, которого у них никогда не было.

Безумная свадьба

Главные герои фильма — мсье Верней и его жена — добропорядочная буржуазная французская супружеская пара, родители четырех красавиц-дочерей. Как известно, основная проблема всех подобных семей — выдать дочек замуж, чтобы не засиделись в девках. У семейства Верней такой проблемы нет. Три дочери уже нашли свое счастье, вот только мужья, по мнению родителей, подкачали: один — китаец, другой — араб, третий — еврей… Пришло время, и четвертая дочь сообщает радостную весть: она тоже выходит замуж! И ее жених… чернокожий. Легкая семейная французская комедия, которая обязательно сделает ваше настроение прекрасным.

Замуж на два дня

Очень качественная и не пошлая французская комедия. Главная героиня Изабель очень хочет замуж, но ей мешает семейное проклятие, согласно которому все первые браки женщин в ее семье заканчиваются разводами. Но Изабель решает перехитрить судьбу. Она хочет найти первого встречного, за которого выйдет замуж и тут же разведется. Но все не так просто, ее ждет много приключений в связи с этой задумкой.

Неудачники

Очень смешная и нестандартная французская комедия от режисера фильма “Амели”. Работник видеопроката Базиль в один день подвергается множеству неудач. Сначала его чуть ли не задевает шальная пуля. Потом его увольняют с работы и он теряет все имущество и квартиру. Став бездомным, он знакомится с такими же невезучими людьми, как и он. По воле судьбы они начинают вместе бороться с крупной бандой по поставке оружия. Смогут ли они победить в этой борьбе и улыбнется ли им удача?

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Имя

Очень живой сюжет и яркие шутки, а также превосходная игра актеров делает эту французскую комедию просто необходимой для семейного просмотра! Все развитие сюжета происходит за ужином, на который собрались будущий папа Винсент, его родственники и друзья. Они ждут жену Винсента и начинают обсуждать имя будущего ребенка – чем все закончится?

Шутки в сторону

Французская комедия-детектив, которая не оставит вас равнодушными. Несмотря на название фильма, шутки тут очень даже есть и они искрометные. Два детектива, которым пришлось работать вместе, – абсолютно разные. Интеллигентный и образованный Франсуа использует в работе свои методы, а Усман, который вырос в бедном районе, – свои. Чем для них выльется такое сотрудничество?

1+1

Эта драматическая французская комедия по праву считается одной их лучших за последние годы. И если вы до сих пор ее не посмотрели, то вам просто необходимо это сделать. Французская комедия с элементами драмы основана на реальных событиях. Аристократ, который прикован к инвалидному креслу и каждый день борется за жизнь, нанимает себе в сиделки хулигана Дрисса, который вырос в бедном районе. Никто из них не верит в успех этого начинания, но все оборачивается самым неожиданным образом. Очень жизнеутверждающая, оптимистичная, добрая картина. Здесь можно и посмеяться, и всплакнуть.

Этот неловкий момент

Эта красивая, романтичная французская комедия предназначена для взрослых. Потому что она пестрит неловкими моментами. Двое отцов отправляются на отдых со своими семнадцатилетними дочерями и в какой-то момент дочь друга пытается соблазнить одного из них. Сможет ли мужчина признаться в этом своему товарищу?

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