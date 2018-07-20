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Телеканал СТБ / Французские комедии для семейного просмотра: топ-10

Французские комедии для семейного просмотра: топ-10

Телеканал СТБ

Список французских комедий, который мы представляем вашему вниманию, отлично подойдет для коротания летнего и любого другого вечера. Эта подборка фильмов обязательно отвлечет вас от рутины и проблем и заставит улыбнуться, а быть может, и всплакнуть. Наивные, добрые, ироничные и светлые французские комедии, которые обязательно нужно посмотреть!

Бобро пожаловать

французские комедии

“Бобро пожаловать”

Добрая французская комедия о Филиппе Абрамсе, который служит начальником почтового отделения. Пока Филипп мечтал, что его переведут на службу в райское место возле Марселя, его опередил в этом сослуживец. А вот нашего героя за служебное нарушение переводят в Берг, который находится на севере. Филипп расстроен такой ссылкой, но обреченно едет в это место. Чем это все закончится, вы можете увидеть в этой очаровательной французской комедии.

Хочу как Бриджет

французские комедии

“Хочу как Бриджет”

Наивное девичье кино, которое обеспечит хорошее настроение. В этой французской комедии не стоит искать глубокий смысл, нужно просто наслаждаться происходящим.
Главная героиня Жозефина уже почти тридцатилетнего возраста. Её очень печалит размер ее попы, а также то, что у всех вокруг уже есть вторые половинки, и даже у ее сестры, а она по-прежнему одна. Жозефина придумывает для окружающих историю о своем бурном романе с бразильским хирургом. И эта выдумка очень даже хорошо обернется для девушки. Эта французская комедия смотрится на одном дыхании и вызывает только улыбку на лице!

Развод по-французски

французские комедии

“Развод по-французски”

Прекрасные виды Парижа, ирония главных героев и отличная атмосфера на протяжении всей этой французской комедии обязательно принесут вам хорошее настроение.
Ариан и Нино никогда не были обычной парой. Они жили счастливо. Нино — преподаватель начальной школы в маленькой деревушке недалеко от Рима, Ариан путешествует по миру в качестве концертирующей скрипачки. Все было хорошо, пока их принципиальные различия не взяли верх над любовью. Ариан предлагает Нино развестись. Он согласен лишь с одним условием: они проводят эти 8 дней в Париже — вместо медового месяца, которого у них никогда не было.

Безумная свадьба

французские комедии

“Безумная свадьба”

Главные герои фильма — мсье Верней и его жена —  добропорядочная буржуазная французская супружеская пара, родители четырех красавиц-дочерей. Как известно, основная проблема всех подобных семей — выдать дочек замуж, чтобы не засиделись в девках. У семейства Верней такой проблемы нет. Три дочери уже нашли свое счастье, вот только мужья, по мнению родителей, подкачали: один — китаец, другой — араб, третий — еврей… Пришло время, и четвертая дочь сообщает радостную весть: она тоже выходит замуж! И ее жених… чернокожий. Легкая семейная французская комедия, которая обязательно сделает ваше настроение прекрасным.

Замуж на два дня

французские комедии

“Замуж на два дня”

Очень качественная и не пошлая французская комедия. Главная героиня Изабель очень хочет замуж, но ей мешает семейное проклятие, согласно которому все первые браки женщин в ее семье заканчиваются разводами. Но Изабель решает перехитрить судьбу. Она хочет найти первого встречного, за которого выйдет замуж и тут же разведется. Но все не так просто, ее ждет много приключений в связи с этой задумкой.

Неудачники

французские комедии

“Неудачники”

Очень смешная и нестандартная французская комедия от режисера фильма “Амели”. Работник видеопроката Базиль в один день подвергается множеству неудач. Сначала его чуть ли не задевает шальная пуля. Потом его увольняют с работы и он теряет все имущество и квартиру. Став бездомным, он знакомится с такими же невезучими людьми, как и он. По воле судьбы они начинают вместе бороться с крупной бандой по поставке оружия. Смогут ли они победить в этой борьбе и улыбнется ли им удача?

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Имя

французские комедии

“Имя”

Очень живой сюжет и яркие шутки, а также превосходная игра актеров делает эту французскую комедию просто необходимой для семейного просмотра! Все развитие сюжета происходит за ужином, на который собрались будущий папа Винсент, его родственники и друзья. Они ждут жену Винсента и начинают обсуждать имя будущего ребенка – чем все закончится?

Шутки в сторону

французские комедии

“Шутки в сторону”

Французская комедия-детектив, которая не оставит вас равнодушными. Несмотря на название фильма, шутки тут очень даже есть и они искрометные. Два детектива, которым пришлось работать вместе, – абсолютно разные. Интеллигентный и образованный Франсуа использует в работе свои методы, а Усман, который вырос в бедном районе, – свои. Чем для них выльется такое сотрудничество?

1+1

французские комедии

“1+1″

Эта драматическая французская комедия по праву считается одной их лучших за последние годы. И если вы до сих пор ее не посмотрели, то вам просто необходимо это сделать. Французская комедия с элементами драмы основана на реальных событиях. Аристократ, который прикован к инвалидному креслу и каждый день борется за жизнь, нанимает себе в сиделки хулигана Дрисса, который вырос в бедном районе. Никто из них не верит в успех этого начинания, но все оборачивается самым неожиданным образом. Очень жизнеутверждающая, оптимистичная, добрая картина. Здесь можно и посмеяться, и всплакнуть.

Этот неловкий момент

французские комедии

Этот неловкий момент

Эта красивая, романтичная французская комедия предназначена для взрослых. Потому что она пестрит неловкими моментами. Двое отцов отправляются на отдых со своими семнадцатилетними дочерями и в какой-то момент дочь друга пытается соблазнить одного из них. Сможет ли мужчина признаться в этом своему товарищу?

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