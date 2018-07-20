Список французьких комедій, який ми представляємо вашій увазі, чудово підійде для літнього і будь-якого іншого вечора. Ця добірка фільмів обов’язково відволіче вас від рутини і проблем, змусить посміхнутися, а можливо, і поплакати. Наївні, добрі, іронічні та світлі французькі комедії, які обов’язково потрібно подивитися!

Завітайте, порегочемо!

Добра французька комедія про Філіпа Абрамса, який служить начальником поштового відділення. Поки Філіп мріяв, що його переведуть на службу в райське місце біля Марселя, його випередив у цьому товариш по службі. А ось нашого героя за службове порушення переводять в Берг, який розташований на півночі. Філіп засмучений таким засланням, але приречено їде в це місце. Чим це все закінчиться, ви можете побачити в цій чарівній французькій комедії.

Хочу як Бріджет

Наївне дівоче кіно, яке забезпечить гарний настрій. У цій французьскій комедії не варто шукати глибокий зміст, потрібно просто насолоджуватися тим, що відбувається.

Головна героїня Жозефіна вже майже тридцятирічного віку. Її дуже засмучує розмір її попи, а також те, що у всіх навколо вже є другі половинки, і навіть у її сестри, а вона, як і раніше, сама. Жозефіна придумує для оточуючих історію про свій бурхливий роман з бразильським хірургом. І ця вигадка дуже добре обернеться для дівчини. Ця французька комедія дивиться на одному диханні та викликає тільки усмішку на обличчі!

Розлучення по-французьки

Прекрасні види Парижа, іронія головних героїв і чудова атмосфера протягом усієї цеї французької комедії обов’язково принесуть вам гарний настрій.

Аріан і Ніно ніколи не були звичайною парою. Вони жили щасливо. Ніно – викладач початкової школи в маленькому селі недалеко від Риму, Аріан подорожує світом як скрипалька. Все було добре, поки їхні принципові відмінності не взяли верх над коханням. Аріан пропонує Ніно розлучитися. Він згоден лише з однією умовою: вони проводять ці 8 днів у Парижі — замість медового місяця, якого у них ніколи не було.

Божевільне весілля

Головні герої фільму — мсьє Верней і його дружина — добропорядна буржуазна французька подружня пара, батьки чотирьох красунь-дочок. Як відомо, основна проблема всіх подібних сімей – видати дочок заміж, щоб не засиділися в дівках. У сімейства Вірней такої проблеми немає. Три дочки вже знайшли своє щастя, ось тільки чоловіки, на думку батьків, підкачали: один – китаєць, інший – араб, третій – єврей … Настав час, і четверта дочка повідомляє радісну звістку: вона теж виходить заміж! І її наречений… чорношкірий. Легка сімейна французька комедія, яка обов’язково зробить ваш настрій прекрасним.

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Заміж на два дні

Дуже якісна і не вульгарна французька комедія. Головна героїня Ізабель дуже хоче заміж, але їй заважає сімейне прокляття, згідно з яким всі перші шлюби жінок в її родині закінчуються розлученнями. Але Ізабель вирішує перехитрити долю. Вона хоче знайти першого зустрічного, за якого вийде заміж і тут же розлучиться. Але все не так просто, її чекає багато пригод у зв’язку з цією задумкою.

Невдахи

Дуже смішна і нестандартна французька комедія від режисера фільму “Амелі”. Працівника відеопрокату Базиля одного дня чекає безліч невдач. Спочатку його мало не зачіпає шалена куля. Потім його звільняють з роботи і він втрачає все майно і квартиру. Ставши безпритульним, він знайомиться з такими ж невезучими людьми, як і він. За волею долі вони починають разом боротися з великою бандою з постачання зброї. Чи зможуть вони перемогти в цій боротьбі та чи посміхнеться їм удача?

Ім’я

Дуже живий сюжет і яскраві жарти, а також чудова гра акторів робить цю французьку комедію просто необхідною для сімейного перегляду! Весь розвиток сюжету відбувється за вечерею, на який зібралися майбутній тато Вінсент, його родичі та друзі. Вони чекають дружину Вінсента і починають обговорювати ім’я майбутньої дитини – чим все закінчиться?

Жарти в сторону

Французька комедія-детектив, яка не залишить вас байдужими. Незважаючи на назву фільму, жартів тут не бракує, і вони блискучі. Два детективи, яким довелося працювати разом, – абсолютно різні. Інтелігентний та освічений Франсуа використовує в роботі свої методи, а Усман, який виріс у бідному районі, – свої. Чим для них обернеться така співпраця?

1 + 1

Ця драматична французька комедія по праву вважається однією з найкращих за останні роки. І якщо ви до досі її не подивилися, то вам просто необхідно це зробити. Французька комедія з елементами драми основана на реальних подіях. Аристократ, який прикутий до інвалідного крісла і щодня бореться за життя, наймає собі в доглядальники хулігана Дрісса, який виріс у бідному районі. Ніхто з них не вірить в успіх цього починання, але все обертається найнеочікуванішим чином. Дуже життєствердна, оптимістична, добра картина. Тут можна і посміятися, і поплакати.

Цей незграбний момент

Ця красива, романтична французька комедія призначена для дорослих. Тому що вона насичена незграбними моментами. Двоє батьків вирушають на відпочинок зі своїми сімнадцятирічними доньками, і в якийсь момент донька одного з них намагається спокусити іншого. Чи зможе чоловік зізнатися в цьому своєму товаришеві?