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Телеканал СТБ / Дмитрий Горовенко впервые встал на вейкборд

Дмитрий Горовенко впервые встал на вейкборд

Телеканал СТБ

Судья кулинарного шоу «МастерШеф» Дмитрий Горовенко освоил вейкборд. Хотя не так давно кулинар признался журналистам stb.ua, что не является фанатом спорта: зал ему не подходит, куда больше Дмитрий любит занятия дома и пешие прогулки. Но на этот раз Дмитрий решился попробовать свои силы в таком экстремальном виде спорта благодаря своей девушке Кристине. Своими впечатлениями от катания судья поделился с подписчиками в Instagram.

Несмотря на то, что дебют Дмитрия на вейке не прошел гладко, все же повторить он не прочь: «Несколько раз лицом об воду, еще пару — поперек вейком против воды, с чувством, будто тебя вот-вот разорвет пополам. Но улыбка не сходит, несмотря на все эти препятствия! @kristin.soro все же поставила меня на воду. Теперь хочу еще!».

Напомним, что кулинар и ресторатор Дмитрий Горовенко продолжит судейство и в 8 сезоне «МастерШеф», который стартует уже в конце августа.  

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