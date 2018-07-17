Дмитрий Горовенко впервые встал на вейкборд

Судья кулинарного шоу «МастерШеф» Дмитрий Горовенко освоил вейкборд. Хотя не так давно кулинар признался журналистам stb.ua, что не является фанатом спорта: зал ему не подходит, куда больше Дмитрий любит занятия дома и пешие прогулки. Но на этот раз Дмитрий решился попробовать свои силы в таком экстремальном виде спорта благодаря своей девушке Кристине. Своими впечатлениями от катания судья поделился с подписчиками в Instagram.

Публикация от Dmitry Gor 🇮🇳🇺🇦 (@dmitrygorovenko) 15 Июл 2018 в 2:30 PDT

Несмотря на то, что дебют Дмитрия на вейке не прошел гладко, все же повторить он не прочь: «Несколько раз лицом об воду, еще пару — поперек вейком против воды, с чувством, будто тебя вот-вот разорвет пополам. Но улыбка не сходит, несмотря на все эти препятствия! @kristin.soro все же поставила меня на воду. Теперь хочу еще!».

Напомним, что кулинар и ресторатор Дмитрий Горовенко продолжит судейство и в 8 сезоне «МастерШеф», который стартует уже в конце августа.

Читайте также: Дмитрий Горовенко отмечает 35-летие

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.