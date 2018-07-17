Дмитро Горовенко вперше став на вейкборд

Суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Дмитро Горовенко освоїв вейкборд. Хоча не так давно кулінар зізнався журналістам stb.ua, що не є фанатом спорту: зал йому не підходить, дедалі більше Дмитро полюбляє заняття вдома та піші прогулянки. Але цього разу Дмитро наважився випробувати свої сили в такому екстремальному виді спорту завдяки своїй дівчині Христині. Своїми враженнями від катання суддя поділився з підписниками в Instagram.

Публикация от Dmitry Gor 🇮🇳🇺🇦 (@dmitrygorovenko) 15 Июл 2018 в 2:30 PDT

Незважаючи на те, що дебют Дмитра на вейку не пройшов ідеально, все ж повторити він не проти: «Декілька разів обличчям об воду, ще пару — поперек вейком проти води, з відчуттям ніби тебе от-от розірве навпіл. Але посмішка не сходить попри усі ці перешкоди! @kristin.soro все ж поставила мене на воду. Тепер хочу ще!».

Нагадаємо, що кулінар та ресторатор Дмитро Горовенко продовжить суддівство і у 8 сезоні «МастерШеф», який стартує вже в кінці серпня.

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