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Телеканал СТБ / Дмитро Горовенко вперше став на вейкборд

Дмитро Горовенко вперше став на вейкборд

Телеканал СТБ

Суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Дмитро Горовенко освоїв вейкборд. Хоча не так давно кулінар зізнався журналістам stb.ua, що не є фанатом спорту: зал йому не підходить, дедалі більше Дмитро полюбляє заняття вдома та піші прогулянки. Але цього разу Дмитро наважився випробувати свої сили в такому екстремальному виді спорту завдяки своїй дівчині Христині. Своїми враженнями від катання суддя поділився з підписниками в Instagram.

Незважаючи на те, що дебют Дмитра на вейку не пройшов ідеально, все ж повторити він не проти: «Декілька разів обличчям об воду, ще пару — поперек вейком проти води, з відчуттям ніби тебе от-от розірве навпіл. Але посмішка не сходить попри усі ці перешкоди! @kristin.soro все ж поставила мене на воду. Тепер хочу ще!».

Нагадаємо, що кулінар та ресторатор Дмитро Горовенко продовжить суддівство і у 8 сезоні «МастерШеф», який стартує вже в кінці серпня.

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