Гороскоп на неделю с 2 по 8 июля 2018 года обещает легкое начало нового месяца. Всю неделю вас будут посещать интересные идеи, которые помогут запустить успешные проекты. В личной жизни все будет спокойно и гладко. А подробный астропрогноз для каждого знака зодиака читайте в нашем материале!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Любовный гороскоп на 2018 год

Овен

Новый месяц нужно начинать с новыми мыслями. Попробуйте посмотреть на привычные вещи с другой стороны. Это поможет решить, казалось бы, нерешаемые задачи. Что касается личной жизни, постарайтесь сдерживать свои эмоции. Прежде чем сказать что-то не подумав, посчитайте в уме до 10. Удивительно, но это простое упражнение поможет не говорить близким людям в пылу фразы, за которые спустя время нам часто бывает стыдно.

Телец

Тельцам нужно научиться быть экономными. Звезды не предвещают вам колоссальную прибыль в июле, поэтому уже с начала месяца нужно правильно распределить средства. Однако, не стоит бросаться из одной крайности в другую: отказ себе в простых удовольствиях лишит вас жизненной энергии.

Близнецы

Близнецам звезды советуют позаботиться о своем здоровье. Не пренебрегайте занятиями спортом, больше гуляйте на свежем воздухе. Если позволяет время и расстояние, ходите на работу пешком. Также стоит отказаться от сладкого, жареного, соленого. Неделя такого режима — и вы больше не вернетесь к прежнему образу жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как исполнить мечты в 2018 году — гороскоп от Рафаила Бражеева

Рак

Семейным Ракам звезды советуют посвятить эту неделю себе. Вы так много заботитесь о других, что совсем забыли о собственных интересах. И дело не только в элементарных вещах — сходить на маникюр, в спортзал, на чистку лица и т. д. Многие забывают о любимых хобби, саморазвитии и самообразовании. Распланируйте эту неделю по-новому, и жизнь вновь заиграет красками!

Лев

Львам звезды советуют научиться сдерживать эмоции. Ваши вспыльчивость и резкость часто мешают наладить взаимоотношения с близкими и коллегами. Попробуйте по-другому выстроить коммуникацию с людьми. Это значительно упростит вам жизнь.

Дева

Если дела не ладятся, нужно отвлечься на что-то другое. Этот простой совет знают все, но применяют в реальной жизни единицы. Попробуйте не зацикливаться на неудачах, учитесь быстро переключаться с одного задания на другое. Если что-то не получается, не бойтесь просить помощи. Одним словом, берегите свои нервы. Самое главное — это ваше внутреннее состояние.

Весы

Весам звезды обещают приятные перемены. Это могут быть как мелочи в быту, так и предложение о новой работе. Главное — это уверенность в своих силах и желание достичь успеха. Так что верьте в себя, и все получится!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Скорпион

Скорпионам нужен отпуск. Чем больше обязанностей вы берете на себя, тем сильнее сгораете на работе. Пришло время позаботиться о собственном здоровье и хорошем самочувствии. Неделя пассивного отдыха поможет восстановить силы и привести мысли в порядок.

Стрелец

Стрельцам звезды сулят очень интересное знакомство. Для тех, у кого есть вторая половинка, это шанс завести надежного друга. А вот одинокие представители знака смогут начать новые перспективные отношения. На работе дела будут идти гладко. Первая неделя июля пройдет спокойно и без сюрпризов.

Козерог

Козерогам нужно уделять больше времени близким людям. Рутинные заботы, проблемы на работе и плохое настроение часто отвлекают нас от самого важного. Устройте для родных семейный ужин, позовите друзей на пикник или сходите все вместе в кино… Вариантов много, главное — ваше желание.

Водолей

Водолеи, ваша жизнь часто напоминает течение реки — местами спокойное и плавное, а местами бурное и опасное. Главная задача — научиться лавировать между камнями и не бояться плыть против течения. Сходите на психологические тренинги, курсы для развития личности. Также хорошим вариантом будет йога. Это поможет вам увидеть мир новыми глазами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Любовный гороскоп на июнь 2018: чего ждать каждому из знаков зодиака

Рыбы

Рыбам звезды обещают неделю безумного вдохновения. Каждый день вас будут посещать интересные мысли и свежие идеи. Записывайте их в блокнот, чтобы не забыть ничего важного. Затем обдумайте каждую из них. Будьте уверены, несколько идей точно окажутся успешными!

Удачной вам недели!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ