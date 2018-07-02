Гороскоп на тиждень з 2 по 8 липня 2018 року обіцяє легкий початок нового місяця. Цілий тиждень вам спадатимуть на думку цікаві ідеї, які допоможуть запустити успішні проекти. В особистому житті все буде спокійно та гладко. А докладний астропрогноз для кожного знака зодіаку читайте в нашому матеріалі!

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Овен

Новий місяць потрібно починати з новими думками. Спробуйте подивитися на звичні речі з іншого боку. Це допоможе вирішити, здавалося б, нерозв’язні завдання. Щодо особистого життя, постарайтеся стримувати свої емоції. Перш ніж сказати щось не подумавши, порахуйте подумки до 10. Дивно, але ця проста вправа допоможе не говорити близьким людям в запалі фрази, за які згодом нам часто буває соромно.

Телець

Тельцям потрібно навчитися бути ощадливими. Зірки не віщують вам колосальний прибуток у липні, тому вже з початку місяця потрібно правильно розподілити кошти. Однак не варто кидатися з однієї крайності в іншу: відмова собі в простих задоволеннях позбавить вас життєвої енергії.

Близнюки

Близнюкам зірки радять подбати про своє здоров’я. Не нехтуйте заняттями спортом, більше гуляйте на свіжому повітрі. Якщо дозволяє час та відстань, ходіть на роботу пішки. Також варто відмовитися від солодкого, смаженого, солоного. Тиждень такого режиму — й ви більше не повернетеся до колишнього способу життя.

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Рак

Сімейним Ракам зірки радять присвятити цей тиждень собі. Ви так багато піклуєтеся про інших, що зовсім забули про власні інтереси. І справа не тільки в елементарних речах — сходити на манікюр, у спортзал, на чистку обличчя тощо. Багато хто забуває про улюблені хобі, саморозвиток і самоосвіту. Розплануйте цей тиждень по-новому, й життя знову заграє барвами!

Лев

Левам зірки радять навчитися стримувати емоції. Ваші запальність та різкість часто заважають налагодити взаємини з близькими й колегами. Спробуйте по-іншому вибудувати комунікацію з людьми. Це значно спростить вам життя.

Діва

Якщо справи не ладяться, потрібно відволіктися на щось інше. Цю просту пораду знають всі, але застосовують в реальному житті одиниці. Спробуйте не зациклюватися на невдачах, вчіться швидко перемикатися з одного завдання на інше. Якщо щось не вдається, не бійтеся просити допомоги. Одним словом, бережіть свої нерви. Найголовніше — це ваш внутрішній стан.

Терези

Терезам зірки обіцяють приємні зміни. Це можуть бути як дрібниці в побуті, так і пропозиція нової роботи. Головне — це впевненість у своїх силах і бажання досягти успіху. Тож вірте в себе, і все вдасться!

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Скорпіон

Скорпіонам потрібна відпустка. Чим більше обов’язків ви берете на себе, тим сильніше згораєте на роботі. Настав час подбати про власне здоров’я та гарне самопочуття. Тиждень пасивного відпочинку допоможе відновити сили й привести думки до ладу.

Козеріг

Козерогам потрібно приділяти більше часу близьким людям. Рутинні турботи, проблеми на роботі й поганий настрій часто відволікають нас від найважливішого. Влаштуйте для рідних сімейну вечерю, покличте друзів на пікнік або сходіть всі разом у кіно… Варіантів багато, головне — ваше бажання.

Стрілець

Стрільцям зірки обіцяють дуже цікаве знайомство. Для тих, у кого є друга половинка, це шанс завести надійного друга. А ось самотні представники знака зможуть почати нові перспективні стосунки. На роботі справи йтимуть гладко. Перший тиждень липня пройде спокійно та без сюрпризів.

Водолій

Водолії, ваше життя часто нагадує течію річки — місцями спокійну та плавну, а місцями бурхливу й небезпечну. Головне завдання — навчитися лавірувати між камінням та не боятися пливти проти течії. Сходіть на психологічні тренінги, курси для розвитку особистості. Також хорошим варіантом буде йога. Це допоможе вам побачити світ новими очима.

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Риби

Рибам зірки обіцяють тиждень божевільного натхнення. Щодня виникатимуть цікаві думки та свіжі ідеї. Записуйте їх у блокнот, щоб не забути нічого важливого. Потім обдумайте кожну з них. Будьте впевнені, кілька ідей точно виявляться успішними!

Вдалого вам тижня!

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