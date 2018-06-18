Лето – сезон ягод и вкусных напитков! Мы научим вас готовить малиновую наливку в домашних условиях, которая удивит не только вас, но и ваших близких. Читайте пошаговый рецепт в материале.
Рассмотрим два варианта приготовления малиновой наливки – с добавлением водки и коньяка.
Малиновая наливка на водке
Отметим, вкус водки в малиновой наливке не будет ощущаться. Вы почувствуете приятный ягодный аромат. Однако перебирать с напитком не стоит, так как он пьянит.
Ингредиенты:
- малина – 800 г
- водка – 1 л
- вода – 400 мл
- сахар – 500 г
Способ приготовления:
- Переберите и очистите малину.
- Сложите малину в емкость, размельчите и залейте водкой. Оставьте смесь настаиваться на 7 дней в теплом месте.
- Слейте лишнюю жидкость через марлю.
- Добавьте к малине сахарный сироп (300 мл).
- Оставьте наливку на две недели, чтобы она настоялась.
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Малиновая наливка на коньяке
Этот рецепт предельно прост, ведь вам понадобятся лишь малина и коньяк, однако настаиваться наливке придется дольше.
Ингредиенты:
- малина – 800 г
- коньяк – 1 л
Способ приготовления:
- Переберите и очистите малину.
- Сложите малину в емкость (лучше банку) и размельчите.
- Залейте малину коньяком и оставьте настаиваться под крышкой на 2 месяца.
- Слейте лишнюю жидкость и распределите настойку по бутылкам.
Вкусного и приятного лета!
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