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Телеканал СТБ / Промывание носа: полезные утренние привычки Мирославы Ульяниной

Промывание носа: полезные утренние привычки Мирославы Ульяниной

Телеканал СТБ

Для чего нужно промывание носа? Как правильно промывать нос и что это дает нашему организму? Если вы раньше не слышали об этой процедуре и не знаете, зачем она, мы расскажем. Читайте советы ведущей и тренера «Зважені та щасливі»-8  Мирославы Ульяниной по промыванию носа.

muroslava

Для чего нужно промывание носа

Промывание носа еще называют джала-нети. Это метод, когда носовые пути очищаются с помощью воды. Это очень эффективная процедура, особенно для тех, кто страдает гайморитом или аллергией.

Джала-нети активизирует слизистую оболочку и улучшает дыхание. Благодаря промыванию носа организм получает больше кислорода, улучшается кровообращение, укрепляется сердечно-сосудистая система.

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Как правильно промывать нос

Для джала-нети нужна маленькая воронка или чайник с носиком. Вода должна быть теплой.

Держите сосуд в правой руке. Наклоните голову слегка назад, затем налево, затем снова немного вперед.

Расслабьтесь и дышите через открытый рот. Носик лейки введите в правую ноздрю и позвольте воде течь в правую ноздрю, пока она не начнет вытекать из левой ноздри. Опустошить воронку до конца.

Очистите носовую полость. Повторите через левую ноздрю.

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Вот что рекомендует Мирослава: «Промывание носа (джала-нети) теплой водой с солью (оптимально йодированной). Для этого нужно буквально 0,5 л воды и немного навыков. Процедура приятная и традиционная для аюрведы, где носит название джала-нети.

Для чего промывать нос? Нос обеспечивает не только обонятельную функцию, но и защитную. Слизистая оболочка носовой полости фильтрует воздух, который проходит через нее (эффективно задерживает частицы пыли, болезнетворные микроорганизмы, а также согревает и увлажняет воздух). Также при очистке носа увлажняется слизистая, дыхание становится легким и полным, а организм получает больше кислорода, от чего улучшается кровообращение, укрепляется сердечно-сосудистая система».

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