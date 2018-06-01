20 мая певец года по версии премии «Золотая жар-птица» Олег Винник отправился в масштабный гастрольный тур по Украине. Каждый город встречает музыканта аншлагами. В Чернигове в связи с ограниченным количеством мест на площадке сотни жителей города были вынуждены слушать композиции артиста под стенами Летнего театра. А во время исполнения последних песен охрана не смогла сдержать натиск, и люди буквально прорвались в зал.

В харьковском Дворце спорта Олег Винник 4 раза выходил на бис. Два вечера подряд был переполнен концертный зал и в Днипре. Примечательно, что здесь был объявлен солд-аут за несколько месяцев до заявленных дат.

Свое выступление на Тернопольском городском стадионе певец начал с минуты молчания. Таким образом он почтил память погибшего в зоне АТО подполковника СБУ Руслана Муляра. Концерт Олег Винник посвятил памяти своей матери.

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В рамках турне певец представил поклонникам авторскую программу «Ты в курсе», которая объединила популярные треки Винника, а также абсолютно новые композиции. «Вишенкой на торте» стал особенный сюрприз от исполнителя – грузинская версия знаменитого хита «Нино».

«Первоначальный текст песни «Нино» в корне отличался от того, который привыкли слышать люди, – признается музыкант. – Он передавал историю взаимоотношений обычного парня и любимой дочери состоятельного грузина. Но когда я начал записывать слова, они мне показались очень резкими. Меткие, но не музыкальные. Поэтому продолжил работу, чувствовал, что у композиции огромный потенциал. Написал другой текст. Новая версия «Нино» (лезгинка) содержит известные слушателям слова. А атмосферу, которую я хотел показать в первом варианте песни, отразил в музыке. Получилось очень уместно», – рассказал артист.

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Напомним, уже завтра, 2 июня, на стадионе «Арена Львов» в рамках турне состоится один из самых масштабных концертов Олега Винника. Затем артист выступит в Черновцах, Виннице, Полтаве, Житомире, Хмельницком, Ивано-Франковске.

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