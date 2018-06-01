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Телеканал СТБ / Аншлаги і «Ніно» з грузинським акцентом: стартував всеукраїнський тур Олега Винника

Аншлаги і «Ніно» з грузинським акцентом: стартував всеукраїнський тур Олега Винника

Телеканал СТБ

20 травня співак року за версією премії «Золота жар-птиця» Олег Винник вирушив у масштабний гастрольний тур Україною. Кожне місто зустрічає музиканта аншлагами. У Чернігові у зв’язку з обмеженою кількістю місць на майданчику сотні жителів міста були змушені слухати композиції артиста під стінами Літнього театру. А під час виконання останніх пісень охорона не змогла стримати натиск і люди буквально прорвалися в зал.

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У харківському Палаці спорту Олег Винник 4 рази виходив на біс. Два вечори поспіль був переповнений концертний зал і в Дніпрі. Примітно, що тут був оголошений солд-аут за кілька місяців до заявлених дат.

Свій виступ на Тернопільському міському стадіоні співак почав з хвилини мовчання. Таким чином він вшанував пам’ять загиблого в зоні АТО підполковника СБУ Руслана Муляра. Концерт Олег Винник присвятив пам’яті своєї матері.

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В рамках турне співак представив шанувальникам авторську програму «Ти в курсі», яка об’єднала популярні треки Винника, а також абсолютно нові композиції. «Вишенькою на торті» став особливий сюрприз від виконавця – грузинська версія знаменитого хіта «Ніно».

«Початковий текст пісні «Ніно» докорінно відрізнявся від того, який звикли чути люди, – зізнається музикант. – Він передавав історію взаємин звичайного хлопця і улюбленої дочки заможного грузина. Але коли я почав записувати слова, вони мені здалися дуже різкими. Влучні, але не музичні. Тому продовжив роботу, відчував, що у композиції величезний потенціал. Написав інший текст. Нова версія «Ніно» (лезгінка) містить відомі слухачам слова. А атмосферу, яку я хотів показати в першому варіанті пісні, відобразив у музиці. Вийшло дуже доречно», – розповів артист.

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Нагадаємо, вже завтра, 2 червня, на стадіоні «Арена Львів» в рамках турне відбудеться один із наймасштабніших концертів Олега Винника. Потім артист виступить в Чернівцях, Вінниці, Полтаві, Житомирі, Хмельницькому, Івано-Франківську.

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