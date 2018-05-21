Последняя пятница мая – важный день для учеников! И если школьники помладше с нетерпением ждут сигнала, который отпустит их на долгожданный отдых, то многие девятиклассники и выпускники старшей школы в этот день услышат свой последний школьный звонок! А это значит, что пришло время отправиться в новую, взрослую, жизнь! Какого числа последний звонок в 2018 году – читайте в материале

Последний звонок в 2018 году приходится на 25 число, так как по традиции «линейка» проводится в последнюю пятницу мая.

В этот день выпускники и маленькие школьники приходят в школу пораньше, так как обычно концерт-линейка не проводится под палящим солнцем. В этот день принято быть нарядными. Традиция одиннадцатиклассниц одеваться в форму советского образца уже заменена близкой украинцам: для праздника прощания со школой готовится новенькая вышиванка.

Впрочем, желающие девочки вправе сочетать такую блузу с белыми лентами, завязанными в бантик, вместо венка.

Парням постарше в этот день рекомендуется забыть о джинсах и футболках и также надеть вышиванку или белую рубашку с галстуком в сочетании с классическими брюками.

Ни одна линейка на последний звонок не обходится без вальса, исполненного выпускниками. К этой традиции относятся со всей серьезностью. Зачастую репетиции начинаются не позднее чем за полгода до события.

Когда последний звонок прозвенит в руках маленькой первоклассницы, выпускники отпускают в небо воздушные шары со своими заветными желаниями, написанными на них или привязанными в записке. Также многие оставляют трогательные послания мелом во дворе родной школы.

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