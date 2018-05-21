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Телеканал СТБ / Коли останній дзвоник у 2018 році в Україні

Коли останній дзвоник у 2018 році в Україні

Телеканал СТБ

Остання п’ятниця травня – важливий день для учнів! І якщо школярі молодшого віку з нетерпінням чекають сигналу, який відпустить їх на довгоочікуваний відпочинок, то багато дев’ятикласників і випускників старшої школи цього дня почують свій останній шкільний дзвінок! А це означає, що прийшов час вирушити в нове, доросле, життя! Якого числа останній дзвоник в 2018 році – читайте в матеріалі

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Останній дзвінок у 2018 році припадає на 25 число, оскільки за традицією «лінійка» проводиться в останню п’ятницю травня.

Цього дня випускники та маленькі школярі приходять до школи раніше, адже зазвичай концерт-лінійка не проводиться під палючим сонцем. Прийнято цього дня бути нарядними. Традиція одинадцятикласниць надівати форму радянського зразка вже замінена близькою українцям: для свята прощання зі школою готується нова вишиванка.

Втім, охочі дівчата можуть міксувати таку блузу з білими стрічками, зав’язаними в бантик, замість вінка.

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Хлопцям постарше рекомендовано цього дня забути про джинси та футболки і також надіти вишиванку або білу сорочку з краваткою в поєднанні з класичними брюками.

Жодна лінійка на останній дзвоник не обходиться без вальсу, виконаного випускниками. До цієї традиції ставляться з усією серйозністю. Найчастіше репетиції починаються не пізніше ніж за півроку до події.

Коли останній дзвінок пролунає в руках маленької першокласниці, випускники відпускають в небо повітряні кульки зі своїми заповітними бажаннями, написаними на них або прив’язаними в записці. Також багато хто залишає зворушливі послання крейдою на подвір’ї рідної школи.

Тепер ви знаєте, якого числа останній дзвінок і як підготувати випускника до нього. Не забудьте прийти постояти на лінійці і зі своїм молодшим школярем. А якщо у вас ще немає дітей, то просто відвідайте свою школу, якщо маєте на це час. Вчителям буде приємно зустріти учнів минулих років, адже вони пам’ятають всіх.

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