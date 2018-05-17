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Телеканал СТБ / MELOVIN: Я — большой блок энергии, могу сам заряжать

MELOVIN: Я — большой блок энергии, могу сам заряжать

Телеканал СТБ

Сегодня состоялась конференция с представителем Украины на Евровидении-2018. MELOVIN рассказал о своих впечатлениях от конкурса, о планах на будущее и ответил на много других интересных вопросов из социальных сетей. Подробности в материале.

мел конфа 16 мая (2)

MELOVIN рассказал нам, что для него значат его стильные кольца и как они связаны с его командой. Артист признался, что кольцо, с которым он не расставался в Лиссабоне, — больше, чем просто украшение.

«Я очень счастлив, что у меня есть этот перстень. Потом я смогу передавать его своим детям из поколения в поколение, будет такая себе семейная реликвия. Это кольцо в честь моей команды Big House Melovin. С этим кольцом я выступал на Евровидении в Лиссабоне, оно было всегда со мной: на репетициях, во время прямого эфира. Сейчас это мой главный талисман», — рассказал певец.

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MELOVIN признался, что не может точно сказать, будет ли еще раз участвовать в Евровидении. Сейчас артист хочет сосредоточиться на музыке, записать новый альбом.

Одной из своих фишек MELOVIN считает характер: «Я бываю разный, и, мне кажется, в этом есть фишка меня как человека».

Также MELOVIN поделился, кто из украинского шоу-бизнеса поддерживал его во время Евровидения. По словам певца, его поддержали Оля Полякова, Дима Монатик и Андрей Данилко. А Игорь Кондратюк даже присутствовал в зале в Лиссабоне.

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На вопрос фанатов, как артист и его команда восстанавливают силы после поездки в Португалию, MELOVIN ответил, что сам является блоком энергии. Также певец считает, что лучшей подзарядкой для организма является сон и еда.

Что еще MELOVIN рассказал нам о себе и своем творчестве, узнайте из видео.

Video: MELOVIN: Я — большой блок энергии, могу сам заряжать

Представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN принял участие в онлайн-конференции и ответил на вопросы пользователей из социальных сетей

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