Сьогодні відбулася конференція із представником України на Євробаченні-2018. MELOVIN розповів про свої враження від конкурсу, плани на майбутнє та відповів на багато інших цікавих питань із соціальних мереж. Подробиці – у матеріалі.

MELOVIN розказав нам, що для нього означають його стильні персні та як вони пов’язані із його командою. Артист зізнався, що каблучка, з якою він не розлучався у Лісабоні, – більше, ніж просто прикраса.

«Я дуже щасливий, що у мене є цей перстень. Потім я зможу передавати його своїм дітям із покоління в покоління, буде така собі сімейна реліквія. Це перстень на честь моєї команди Big House Melovin. Із цим перснем я виступав на Євробаченні в Лісабоні, він був завжди зі мною: на репетиціях, під час прямого ефіру. Зараз це мій головний талісман», — розповів співак.

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MELOVIN зізнався, що не може напевне сказати, чи буде ще раз брати участь у Євробаченні. Зараз артист хоче зосередитися на музиці, записати новий альбом.

Однією зі своїх фішок MELOVIN вважає характер: «Я буваю різний, і, мені здається, у цьому є фішка мене як людини».

Також MELOVIN поділився, хто з українського шоу-бізнесу підтримував його під час Євробачення. За словами співака, його підтримали Оля Полякова, Діма Монатік та Андрій Данилко. А Ігор Кондратюк навіть був у залі в Лісабоні.

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На питання фанів, як артист та його команда відновлюють сили після поїздки в Португалію, MELOVIN відповів, що сам є блоком енергії. Також співак вважає, що найкращою підзарядкою для організму є сон та їжа.

Що ще MELOVIN розповів нам про себе та свою творчість, дізнайтеся із відео.

Video: MELOVIN: Я – великий блок енергії, можу сам заряджати Представник України на Євробаченні 2018 MELOVIN взяв участь в онлайн-конференції і відповів на запитання користувачів із соціальних мереж

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