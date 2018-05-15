СТБ и UA:ПЕРШИЙ: Результат нашего сотрудничества по конкурсу Евровидение впечатляет

В 2015-м году телеканалы СТБ и UA:ПЕРШИЙ подписали трехлетний меморандум о совместном проведении Национального отбора на песенный конкурс Евровидение. И вот позади три больших Евровидения — пришло время подвести первые итоги.

Главная задача, которую ставили перед собой Зураб Аласания и Владимир Бородянский, – сделать выбор представителя от Украины качественно иным: публичным, прозрачным, с понятной зрителю системой голосования и по-европейски зрелищным.

Кроме того, еще на старте СТБ объявил, что берет на себя не только все расходы по организации и проведению прямых эфиров Нацотбора, но и окажет финансовую поддержку будущим победителям. Речь шла не об условной фиксированной сумме, далекой от реальности, а о полной подготовке номера (аранжировка песни, сценографика, реквизит, услуги постановщика и стилиста, спецэффекты и пр.), а также перелетов и проживания артиста и его команды в принимающей стране в период конкурса. В 2016-м на подготовку и поездку Джамалы в Стокгольм телеканалом было потрачено около 1,5 млн гривен; в этом году сумма затрат СТБ на подготовку и поездку MELOVIN’а составила 2,3 млн гривен.

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— Для нас это был принципиально важный момент, — говорит руководитель Национального отбора Наталья Франчук. – Мы хотели всем украинским артистам – как известным, так и начинающим — дать шанс побороться за право представить Украину на международной сцене. Исполнитель на сцене Нацотбора должен был максимально раскрыться перед зрителем, а для этого ему надо было думать только о своей песне, а не о деньгах, которые придется искать в случае победы. Мы понимали, что финансовая поддержка победителя – это большая часть расходов, но она была оправдана той целью, которую мы перед собой ставили, – достойно представлять Украину на Евровидении.

Как результат, первый год совместной работы СТБ и UA:ПЕРШИЙ стал триумфальным: Джамала привезла Евровидение в Украину, Национальный отбор превратился в главное музыкальное событие года, а интерес к трансляции основного Евровидения, резко возросший в 2016-м более чем 4 раза, все три года стабильно удерживает аудиторию и получает высокие оценки экспертов.

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— Наше сотрудничество с СТБ очень плодотворно и еще раз доказывает эффективность совместной работы в проектах коммерческого и общественного вещателей. Национальный отбор на Евровидение проходил максимально прозрачно и открыл много молодых исполнителей. Также мы привлекли к комментированию украинских звезд-участников Евровидения прошлых лет и сделали несколько спецпроектов. Рейтинг просмотра вырос, что дает нам надежду, что мы движемся в правильном направлении, — говорит член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова.

— Наконец-то у нас появился такой формат отбора, как в большинстве европейских стран. Теперь это действительно национальный выбор представителя страны, цивилизованное событие, которое смотрят и обсуждают все. И, что мне больше всего нравится, в нем присутствует зрительское голосование. Как артист, который в свое время потратил немало сил и времени на то, чтобы Украина вообще была представлена на Евровидении, я считаю это огромным шагом вперед, — Александр Пономарев, Народный артист Украины, первый представитель нашей страны на Евровидении.

— Помимо финального шоу песенного конкурса Евровидение, появились ещё и Национальные отборы, которые с каждым годом набирают популярности среди аудитории и уже даже стали долгожданной традицией. Это и есть главный показатель правильной траектории развития популярности конкурса в нашей стране. Очевидно, что все движется правильно и это говорит о профессионализме команды и анализе собственной работы и желания зрителя, — отмечает артист и музыкант, открывавший Евровидение в Киеве в 2017 году, MONATIK.

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— Благодаря СТБ Национальный отбор превратился в качественное высокорейтинговое шоу. И, помимо выбора представителя нашей страны, стал мощной площадкой, где молодые (и не только) артисты могут громко заявить о себе, получить хороший старт, известность и популярность. Для музыкантов это отличный мотиватор расти и развиваться, — считает музыкальный продюсер Вадим Лисица.

Члены жюри украинского отбора отмечают, что за три года интерес украинских артистов – как начинающих, так и популярных — к участию в Национальном отборе возрос многократно.

— Если сравнивать Нацотбор последних трех лет с тем, что было раньше, — это небо и земля. Качество шоу, уровень артистов и песен, которые они представляют, все улучшилось во много раз. Кроме того, что СТБ предлагает более честную и прозрачную систему отбора, это еще и очень важная площадка для презентации новых исполнителей и новых песен уже состоявшихся артистов для огромной аудитории. Безусловно, его нужно продолжать делать по такой же схеме. И не стоит расстраиваться, что Украина в этом году заняла относительно невысокое место. Есть страны, которые участвуют в конкурсе более полувека и никогда не выигрывали. Мы всегда выступаем на высоком уровне и выходим в финал. В этом году, по моему мнению, Melovin тоже выступил хорошо, он очень вырос в профессиональном плане. Мы должны гордиться и поддерживать своих, — Джамала, победительница Евровидения-2016, член жюри Национального отбора 2017 и 2018.

— За эти 3 года Нацотбор на конкурс Евровидение в Украине набирает обороты и становится все более важным, интересным и знаковым событием — для телевидения, для телезрителей, для аудитории артистов. На мой взгляд, здорово, что благодаря Нацотбору телезрители могут познакомиться с новой интересной музыкой, открыть для себя новых артистов. Не менее важен этот конкурс и для самих исполнителей – он дает возможность не совсем форматным для ТВ, но однозначно интересным молодым музыкантам, достойно конкурировать с более форматными в общепринятом представлении коллегами. Взять хотя бы The Erised или Kadnay. А благодаря facebook-трансляции, которую в этом году осуществил телеканал СТБ, в Нацотбор удалось вовлечь более активную, молодежную аудиторию, — Евгений Филатов (The Maneken), саунд-продюсер, член жюри Национального отбора-2018.

— Я считаю, что Нацотбор в том виде, в котором он есть сейчас, — это очень большое достижение. И надо сказать спасибо СТБ за то, что они когда-то затеяли эту историю. Национальный отбор стал многофункциональным – это и выбор представителя страны, и появление новых имен. И, что для меня самое главное, наконец-то в жюри появились люди, которые имеют к Евровидению какое-то отношение. У меня много друзей, которые живут в других странах – Казахстане, Америке – они все говорят, что наш отбор самый крутой. В нем есть творческие споры, эмоциональные моменты, искра; наш отбор не выглядит стерильным. Это нужно только продолжать и улучшать, — убежден Андрей Данилко, член жюри Национального отбора с 2016 года.

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За три года в прямых эфирах украинского отбора за право представить страну на Евровидении боролись 54 артиста, работающие в самых разных музыкальных жанрах; шестеро из них рискнули испытать второй шанс – и для юного MELOVIN’а в этом году реванш стал победным. Начиная с 2016-го, сцена Национального отбора не только открывает новые имена, но и дает огромную аудиторию состоявшимся исполнителям, таким как The Hardkiss, Pur:Pur, Kadnay, Panivalkova, Рожден Ануси и другие. Теперь команда Нацотбора ежегодно получает более 1000 заявок от исполнителей и музыкальных коллективов, желающих представить Украину на международной сцене.

— Каждый год Нацотбор демонстрирует зрителю новые имена на украинской сцене, новые музыкальные направления и стили и очень высокий уровень мастерства участников. Этому предшествует большая работа музыкального продюсера, и я благодарен Константину Меладзе за то, что в 2016-м он дал успешный старт новому формату Нацотбора, задал высокую планку, которую я подхватил уже в этом году. На мой взгляд, крайне важно сохранить именно такую атмосферу нынешнего отбора на Евровидение, не теряя качество музыкального продукта и продолжая удивлять зрителей чем-то интересным. Нельзя не заметить также, что одновременное вещание основного конкурса Евровидение на каналах СТБ и UA:ПЕРШИЙ добавило положительной динамики и расширило аудиторию прямой трансляции конкурса, — подытожил Руслан Квинта, композитор и музыкальный продюсер Национального отбора-2018.

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