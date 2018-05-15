СТБ і UA:ПЕРШИЙ: Результат нашої співпраці за конкурсом Євробачення вражає

2015 року телеканали СТБ та UA:ПЕРШИЙ підписали трирічний меморандум про спільне проведення Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення. І ось позаду три великих Євробачення — настав час підбити перші підсумки.

Головне завдання, яке ставили перед собою Зураб Аласанія і Володимир Бородянський, — зробити вибір представника від України якісно іншим: публічним, прозорим, зі зрозумілою глядачеві системою голосування і по-європейськи видовищним.

Крім того, ще на старті СТБ оголосив, що бере на себе не тільки всі витрати з організації та проведення прямих ефірів Нацвідбору, а й надасть фінансову підтримку майбутнім переможцям. Ішлося не про умовну фіксовану суму, відірвану від реальності, а про повну підготовку номера (аранжування пісні, сценографіка, реквізит, послуги постановника і стиліста, спецефекти та ін.), а також перельотів і проживання артиста і його команди на період конкурсу в країні, яка його приймає. 2016 року на підготовку і поїздку Джамали до Стокгольма телеканалом було витрачено близько 1,5 млн гривень; цього року сума витрат СТБ на підготовку і поїздку MELOVIN’а становила 2,3 млн гривень.

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— Для нас це був принципово важливий момент, — каже керівник Національного відбору Наталя Франчук. — Ми хотіли всім українським артистам — як відомим, так і початківцям — дати шанс поборотися за право представити Україну на міжнародному конкурсі. Виконавець на сцені Нацвідбору мав максимально розкритися перед глядачем, а для цього йому потрібно думати тільки про свою пісню, а не про гроші, які доведеться шукати в разі перемоги. Ми розуміли, що фінансова підтримка переможця — це велика частина витрат, але вона була виправдана тією метою, яку ми перед собою ставили, — гідно представляти Україну на Євробаченні.

Як результат, перший рік співпраці СТБ і UA:ПЕРШИЙ став тріумфальним: Джамала привезла Євробачення в Україну, Національний відбір перетворився на головну музичну подію року, а інтерес до трансляції основного Євробачення у 2016-му зріс більше ніж у 4 рази, і вже три роки стабільно утримує аудиторію та високо оцінюється експертами.

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Наша співпраця з СТБ є дуже плідною і ще раз доводить ефективність спільної роботи у проектах комерційного та суспільного мовників. Національний відбір на Євробачення проходив максимально прозоро і відкрив багатьох молодих виконавців. Також ми долучили до коментування українських зірок-учасників Євробачення минулих років та зробили кілька спецпроектів. Рейтинг перегляду також зріс, що дає нам надію, що ми рухаємось в правильному напрямку, — каже членкиня правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Олександра Кольцова.

— Нарешті у нас з’явився такий формат відбору, як в більшості європейських країн. Тепер це дійсно національний вибір представника країни, цивілізована подія, яку дивляться і обговорюють усі. І, що мені найбільше подобається, в ньому присутнє глядацьке голосування. Як артист, який свого часу витратив чимало зусиль і часу на те, аби Україна взагалі була представлена ​​на Євробаченні, я вважаю це величезним кроком уперед, — Олександр Пономарьов, Народний артист України, перший представник нашої країни на Євробаченні.

— Крім фінального шоу пісенного конкурсу Євробачення, з’явилися ще й Національні відбори, які з кожним роком набирають популярності серед аудиторії і вже стали довгоочікуваною традицією. Це і є головний показник правильної траєкторії розвитку популярності конкурсу в нашій країні. Очевидно, що все рухається правильно, і це свідчить про професіоналізм команди та аналізи власної роботи і бажання глядача, — зазначає артист і музикант, який відкривав Євробачення у Києві 2017 року, MONATIK.

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— Завдяки СТБ Національний відбір перетворився в якісне високорейтингове шоу. І, крім вибору представника нашої країни, став потужним майданчиком, де молоді (і не тільки) артисти можуть голосно заявити про себе, отримати хороший старт і популярність. Для музикантів це чудовий мотиватор для росту і розвитку, — вважає музичний продюсер Вадим Лисиця.

Члени журі українського відбору відзначають, що за три роки інтерес українських артистів — як початківців, так і популярних виконавців — до участі у Національному відборі значно зріс.

— Якщо порівнювати Нацвідбір останніх трьох років з тим, що було раніше, — це небо і земля. Якість шоу, рівень артистів і пісень, які вони представляють, все покращилося у багато разів. Крім того, що СТБ пропонує більш чесну і прозору систему відбору, це ще й дуже важливий майданчик для презентації величезній аудиторії нових виконавців і нових пісень вже відомих артистів. Безумовно, його потрібно продовжувати робити за такою ж схемою. І не варто засмучуватися, що Україна цього року зайняла не таке високе місце. Є країни, які беруть участь у конкурсі понад півстоліття і ніколи не вигравали. Ми завжди виступаємо на високому рівні та виходимо у фінал. Цього року, на мою думку, Melovin теж виступив добре, він дуже виріс у професійному плані. Ми повинні пишатися і підтримувати своїх, — Джамала, переможниця Євробачення-2016, член журі Національного відбору 2017 і 2018.

— За ці 3 роки Нацвідбір на конкурс Євробачення в Україні набирає обертів і стає все більш важливою, цікавою і знаковою подією — для телебачення, для телеглядачів, для аудиторії артистів. На мій погляд, здорово, що завдяки Нацвідбору телеглядачі можуть познайомитися з новою цікавою музикою, відкрити для себе нових артистів. Не менш важливим є цей конкурс і для самих виконавців — він дає можливість не зовсім форматним для ТВ, але однозначно цікавим молодим музикантам, гідно конкурувати з більш форматними в загальноприйнятому сенсі колегами. Взяти хоча б The Erised або Kadnay. А завдяки facebook-трансляції, яку цього року здійснив телеканал СТБ, до Нацвідбору вдалося залучити більш активну, молодіжну аудиторію, — Євген Філатов (The Maneken), саунд-продюсер, член журі Національного відбору-2018.

— Я вважаю, що Нацвідбір в тому вигляді, в якому він є зараз, — це дуже велике досягнення. І треба дякувати СТБ за те, що вони взагалі затіяли цю історію. Національний відбір став багатофункціональним — це і вибір представника країни, і поява нових імен. І, що для мене найголовніше, нарешті в журі з’явилися люди, які мають до Євробачення якусь причетність. У мене багато друзів, які живуть в інших країнах — Казахстані, Америці — вони всі говорять, що наш відбір найкрутіший. У ньому є творчі суперечки, емоційні моменти, іскра; наш відбір не виглядає стерильним. Це потрібно тільки продовжувати і покращувати, — переконаний Андрій Данилко, член журі Національного відбору з 2016 року.

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За три роки у прямих ефірах українського відбору за право представити країну на Євробаченні боролися 54 артисти, що працюють у найрізноманітніших музичних жанрах; шість із них ризикнули випробувати другий шанс — і для юного MELOVIN‘а цей реванш став переможним. Починаючи з 2016-го, сцена Національного відбору не тільки відкриває нові імена, а й додає величезної аудиторії виконавцям із досвідом, таким як The Hardkiss, Pur: Pur, Kadnay, Рожден Анусі, Panivalkova та інші. Тепер команда Нацвідбору щороку отримує понад 1000 заявок від виконавців і музичних колективів, охочих представити Україну на міжнародній сцені.

— Щороку український Нацвідбір демонструє глядачеві нові імена, нові музичні напрями та стилі та дуже високий рівень майстерності учасників. Цьому передує велика робота музичного продюсера, і я вдячний Костянтину Меладзе за те, що у 2016-му він дав успішний старт новому формату Нацвідбору, задав високу планку, яку я підхопив вже цього року. На мій погляд, вкрай важливо зберегти саме таку атмосферу відбору на Євробачення, не втрачаючи якості музичного продукту і продовжуючи дивувати глядачів чимось цікавим. Не можна не помітити також, що одночасне мовлення основного конкурсу Євробачення на каналах СТБ і UA:ПЕРШИЙ додало позитивної динаміки і розширило аудиторію прямої трансляції конкурсу, — підсумував Руслан Квінта, композитор і музичний продюсер Національного відбору-2018.

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