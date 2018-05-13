Пока зрители Евровидения-2018 голосовали за участников финала, на сцену вышел победитель прошлогоднего конкурса — представитель Португалии Сальвадор Собрал. Музыкант исполнил не только песню-победительницу Amar Pelos Dois, но и новую композицию.

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Прошлый год для артиста был непростой. После фееричной победы на конкурсе Евровидение-2017, он пережил операцию по пересадке сердца. Музыкант, который растрогал сердца миллионов зрителей, сам нуждался в неотложной помощи. К счастью, операция прошла успешно и мы можем снова наблюдать похорошевшего Сальвадора на сцене Евровидения.