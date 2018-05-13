Поки глядачі Євробачення-2018 голосували за учасників фіналу, на сцену вийшов переможець торішнього конкурсу — представник Португалії Сальвадор Собрал. Музикант виконав не тільки пісню-переможницю Amar Pelos Dois, а й нову композицію.

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Минулий рік для артиста був непростий. Після феєричної перемоги на конкурсі Євробачення-2017, він пережив операцію з пересадки серця. Музикант, який зворушив серця мільйонів глядачів, сам потребував невідкладної допомоги. На щастя, операція пройшла успішно і ми можемо знову спостерігати Сальвадора на сцені Євробачення.