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Телеканал СТБ / Евровидение-2018: правила голосования с помощью SMS и приложения «Телепортал»

Евровидение-2018: правила голосования с помощью SMS и приложения «Телепортал»

Телеканал СТБ

Во время финала Евровидения-2018, 12 мая, все жители Украины могут проголосовать за любимого исполнителя и песню Евровидения-2018. Напоминаем, что украинские телезрители не могут голосовать за представителя Украины — MELOVIN‘а.693209504

Евровидение 2018. Второй полуфинал смотреть онлайн

Вы можете проголосовать с помощью мобильного приложения «Телепортал». Во время голосования выбирайте участников, которые вам понравились, и нажмите «Голосовать». Или отправляйте sms на номер 7766 с кодом участника.

Окно для голосования в финале будет открыто в течение 40 минут соответственно после выступления последнего исполнителя, о чем будет сообщено ведущими.

Количество отправленных голосов с одного номера телефона не должно превышать 20, при этом именно вы выбираете, сколько именно голосов отдать участнику. Заметьте, что 20 голосов включают в себя все возможные варианты отправки голосов: телефонные звонки, sms, голосование с помощью мобильных приложений.

Стоимость 1 отправленного голоса через SMS или «Телепортал» составляет 5 грн с НДС. Дополнительно взимается сбор в ПФ — 7,5% от стоимости услуги без НДС. Только для совершеннолетних и дееспособных.

Услуга доступна для всех сетей GSM-операторов на территории Украины.

Слушать все песни стран-участниц Евровидения-2018

Пожалуйста, обратите внимание, что, в соответствии с правилами, ваш голос не будет засчитан, если вы:

— отправляете с одного номера телефона более 20 голосов;

— голосуете до или после установленного промежутка времени для голосования.

Евровидение 2018. Первый полуфинал смотреть онлайн

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