Під час фіналу Євробачення-2018, 12 травня, всі жителі України мають можливість проголосувати за улюбленого виконавця і пісню Євробачення-2018. Нагадуємо, що українські телеглядачі не можуть голосувати за представника України – MELOVIN‘а.

Євробачення 2018. Другий півфінал дивитися онлайн

Ви маєте змогу проголосувати за допомогою мобільного додатка «Телепортал». Під час голосування обирайте учасників, які вам сподобались, та натискайте «Голосувати». Або надсилайте sms на номер 7766 з кодом учасника.

Вікно для голосування у фіналі буде відкрито протягом 40 хвилин відповідно після виступу останнього виконавця, про що буде повідомлено ведучими.

Кількість голосів з одного номера телефону не повинна перевищувати 20, при цьому саме ви обираєте, скільки саме голосів віддати тому чи іншому учаснику. Зауважте, що 20 голосів включають в себе всі можливі варіанти відправлення голосів: телефонні дзвінки, sms, госування за допомогою мобільних додатків.

Вартість 1 надісланого голосу через SMS або «Телепортал» становить 5 грн з ПДВ. Додатково стягується збір до ПФ – 7,5% від вартості послуги без ПДВ. Тільки для повнолітніх та дієздатних.

Послуга доступна для всіх мереж GSM-операторів на території України.

Слухати всі пісні країн-учасниць Євробачення-2018

Будь ласка, зверніть увагу, що, відповідно до правил, ваш голос не буде зарахований, якщо ви:

— відправляєте з одного номеру телефону понад 20 голосів;

— голосуєте до або після встановленого проміжку часу для голосування.

Євробачення 2018. Перший півфінал дивитися онлайн

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.