Весной особенно хочется обновлений, ярких эмоций и, конечно, любви. Но помнит ли о вас проказник Купидон? Чтобы узнать, какие романтические приключения в первый месяц весны подготовили для каждого из знаков зодиака звезды, читайте наш любовный гороскоп на март 2018 года.

Любовный гороскоп на март 2018 года — Овен

В начале весны астрологи рекомендуют Овнам удержаться от поиска второй половинки в социальных сетях и на сайтах знакомств. Во-первых, это действительно не самый лучший способ повстречать достойного человека. Во-вторых, в марте любовные переживания найдут вас сами. Стоит только внимательнее присмотреться к тому, что происходит вокруг. Судьба может поджидать вас буквально где угодно: в очереди на кассе супермаркета, за соседним столиком в кафе или даже просто в лифте. Семейным представителям знака советуем больше времени уделять своему партнеру и не давать лишних поводов для ревности.

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Любовный гороскоп на март 2018 года — Телец

Согласно ежемесячному любовному гороскопу, Тельцов в первый месяц весны ждет служебный роман. Однако стоит хорошенько все обдумать, прежде чем бросаться в омут с головой: чувства могут оказаться кратковременными, а вот работу никто не отменял. Если уверены, что воспоминания о неудачных отношениях не будут вас отвлекать каждый раз, когда вы будете в офисе встречаться взглядом с этим человеком, то можете рискнуть. А вот для Тельцов, которые уже давно встретили свою любовь, март выдастся приятным и беззаботным. Старые размолвки будут, наконец, забыты, и в паре воцарится гармония и взаимопонимание.

Любовный гороскоп на март 2018 года — Близнецы

В начале весны поклонников у вас будет хоть отбавляй! Даже если не планируете новых знакомств, желающие заслужить ваше расположение будут сами возникать на пути. Ждите знаков внимания от старых знакомых, коллег или даже соседей: в этом месяце тот, кого вы считали другом, подарит вам цветы или пригласит на свидание. Главное, заранее решить для себя, готовы ли вы жертвовать дружбой ради любовной интриги. Впрочем, только от вас зависит, станут отношения кратковременным увлечением или перерастут в долгий и красивый роман. У Близнецов, которые уже нашли любовь, в марте также возможны перемены. Вполне вероятно, что любимый человек предложит перевести ваши отношения на новый уровень – узаконить или завести ребенка.

Любовный гороскоп на март 2018 года — Рак

У Раков грядет период нестабильности и размолвок. Даже симпатия, которая только зарождается, будет сопровождаться ссорами и недоговоренностями. Постарайтесь расставить точки над «і», пока все не зашло слишком далеко. Для брака семейных представителей знака первый месяц весны станет настоящей проверкой на прочность. Чтобы сохранить отношения, сдерживайте эмоции, избегайте резких высказываний и агрессивного поведения. Партнер обидел вас? Не опускайтесь до оскорблений. Невозмутимость ранит намного больше, чем хамство.

Любовный гороскоп на март 2018 года — Лев

Львы – настоящие доминанты по натуре. На работе они всегда стремятся занимать руководящую должность и точно так же – в отношениях. В марте стоит умерить свой пыл и прислушаться ко второй половинке. Возможно, любимый человек давно хочет до вас достучаться, а вы просто его игнорируете? Найдите время честно и открыто поговорить по душам. А вот одиноким Львам стоит и впрямь взять дело в свои руки. Не бойтесь сделать первый шаг: в марте звезды во всем будут сопутствовать. Проявляйте инициативу и совершайте поступки, которых от вас не ждут.

Любовный гороскоп на март 2018 года — Дева

Для Дев март окажется одним из самых романтических месяцев в 2018 году. Не анализируйте и не торопитесь принимать серьезных решений: позвольте себе хоть немного насладиться свободой и флиртом. Любовный гороскоп на март обещает для представителей этого знака сразу несколько увлечений, каждое из которых может в будущем обернуться жарким романом. Не менее чувственным и страстным окажется месяц для Дев, у которых есть возлюбленный или возлюбленная. Скорее всего, март будет полон приятных сюрпризов, головокружительных признаний и незабываемых моментов. Рекомендуем порадовать свою половинку в ответ: например, приготовить романтический ужин или сделать неожиданный подарок.

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Любовный гороскоп на март 2018 года — Весы

Независимо от того, в отношениях вы сейчас или нет, готовьтесь к кардинальным переменам. Возлюбленный удивит вас, но с какой стороны – станет понятно ближе к середине месяца. Как бы там ни было, сохраняйте самообладание: все наладится. Кроме того, Весам стоит пересмотреть свои требования к партнеру. Вполне возможно, что они слишком завышены. Подумайте, с какими качествами избранника вы готовы смириться, или найдите компромисс. Не забывайте напоминать любимому человеку, как ценно для вас его стремление измениться.

Любовный гороскоп на март 2018 года — Скорпион

Представители знака зодиака Скорпион привыкли купаться во внимании противоположного пола. И как только его становится хоть чуточку меньше – начинают паниковать. Не надо! В марте вам будет полезно посвятить выходные саморазвитию и отдыху наедине с собой. Начните читать новую книгу, посетите спектакль, на который все никак не могли найти время, или запишитесь на интересные курсы. Любые начинания в этот период окупятся с лихвой. А любовь постучится в вашу дверь сама, как только придет время. Семейным Скорпионам не будет лишним разнообразить совместный досуг. Кажется, что чувства остывают? Возможно, вам просто не хватает новых впечатлений, полученных вдвоем. Благоприятное время для поездок и путешествий.

Любовный гороскоп на март 2018 года — Стрелец

На чужом несчастье счастья не построишь. Эта банальная истина должна стать девизом Стрельцов на ближайший месяц. В марте у вас будет большой соблазн разрушить чужие отношения. Даже если кажется, что перед вами любовь всей вашей жизни, не порите горячку. Ваша настоящая половинка сейчас одинока и ждет, когда вы обратите на нее свое внимание. У Стрельцов, которые уже находятся в паре, месяц пройдёт спокойно. Вы ощущаете, что рядом с вами правильный человек, и он полностью отвечает взаимностью. Как предсказывает любовный гороскоп по знакам зодиака, в марте все будет складываться хорошо даже без ваших усилий. Но это не повод расслабляться, ведь работать над отношениями нужно всегда.

Любовный гороскоп на март 2018 года — Козерог

Весна для Козерога – самое время выходить на охоту. В последние пару месяцев Купидон был к вам не слишком благосклонен, но в марте это изменится. Не бойтесь флиртовать и демонстрировать симпатию тем, кто вам не безразличен. Только не переусердствуйте с количеством фаворитов: может создаться впечатление, что вы слишком ветреный и несерьезный человек. Козерогам, давно нашедшим свою любовь, следует задуматься о том, как вашему союзу перейти на новый уровень. Март – благоприятный период для планирования брака и семьи.

Любовный гороскоп на март 2018 года — Водолей

В отличие от представителей предыдущего знака, Водолеи в последнее время, наоборот, слишком увлечены карьерой. Вы сосредоточились на своем профессиональном росте и полностью игнорируете романтические сигналы звезд, которые они вам отправляют. Постарайтесь составить список задач, правильно распределить время и четко следовать плану. А еще – работать в рабочее время, а не 24/7. Пригласите старых друзей на субботний бранч или даже выберитесь в пятницу вечером в бар. Любовь где-то рядом!

Любовный гороскоп на март 2018 года — Рыбы

Одиноким Рыбам стоит задуматься, нет ли их вины в том, что прекрасного «принца» или «принцессу» все никак не удается найти. Дело может оказаться даже не в закрытости и колючем характере, а скорее… в отношении к себе. Вспомните, когда последний раз вы посещали спортзал? Достаточно ли внимания уделяете уходу за своей внешностью? Если хотите, чтобы март стал месяцем перемен, начните с себя. То же касается и семейных Рыб. Страсть может угасать по вполне объяснимым причинам: вы привыкли к человеку, а поэтому больше не стараетесь его впечатлить. Женщинам стоит почаще делать укладку и радовать любимого красивым новым бельем, а мужчинам – быть аккуратнее и продлить абонемент в тренажерный зал.

Любите и будьте любимы!

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