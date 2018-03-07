Каждому метеозависимому человеку необходимо знать график магнитных бурь на март 2018 года. Читайте, когда магнитные бури в марте 2018 окажут особое влияние на нас, а также как справляться с плохим самочувствием.

Серьезных магнитных бурь в марте не предвидится, правда, с незначительными проявлениями солнечной активности столкнуться все же придется. Чтобы они не стали для вас неприятной неожиданностью, мы подготовили список дат, на которые стоит обратить внимание.

Прогноз магнитных бурь на март 2018

В первой половине марта всплесков солнечной активности не предвидится, а вот с середины месяца возможны геомагнитные колебания, а в результате – ухудшение самочувствия метеозависимых людей.

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14 марта предстоит небольшая магнитная буря. Повышенная солнечная активность продлится всего пару часов, но ее результаты могут быть ощутимы. Постарайтесь избегать в весенний день излишней нагрузки, стрессов, а также больше времени проводите на свежем воздухе.

16–17 марта ожидается следующий пик солнечной активности. В этот период магнитных колебаний также стоит ограничить дополнительную нагрузку на организм, отложить важные решения и разговоры.

28–29 марта предстоит пережить последнюю магнитную бурю месяца. Она не окажет сильного влияния, но подготовиться к ней следует. Обратите внимание на режим дня и питание.

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Чтобы справиться с плохим самочувствием во время магнитных бурь в марте 2018, следует к ним подготовиться:

Ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку в дни магнитных бурь. Отложите решение важных вопросов и принятие решений. Обратите внимание на режим дня и рацион питания. Избегайте употребления алкоголя и тяжелой пищи. Проводите больше времени на свежем воздухе, введите в рацион фрукты и овощи, а также витамины.

Теперь вы знаете, когда магнитные бури в марте 2018 года. Подготовьтесь к ним заранее, чтобы вспышки солнечной активности не оказали негативного влияния на вашу жизнь!