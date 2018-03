«Оскар»-2018: номинанты и победители

В ночь с 4 на 5 марта состоялась одна из самых ожидаемых церемоний награждения в мире кинематографа – «Оскар»-2018. Какие работы были номинированы на звание лучших? Кто в 2018 году удостоился статуэток самой престижной киноакадемии мира? Узнайте в материале!

4 марта 2018 года в легендарном голливудском театре «Долби» был настоящий звездный аншлаг, а все потому, что следовало наградить самых успешных деятелей кинематографа 2017 года. Кто стал обладателем статуэтки «Оскар» и за какие заслуги? Смотрите подробные результаты юбилейной 90-й кинопремии «Оскар»!

Одна из главных интриг – номинация «Лучший фильм»

Победная статуэтка досталась фильму «Форма воды»

В категории также были номинированы:

«Зови меня своим именем»

«Темные времена»

«Дюнкерк»

«Прочь»

«Леди Бёрд»

«Призрачная нить»

«Секретное досье»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший актер

Победителем номинации стал Гари Олдман, фильм «Темные времена»

Номинанты:

Тимоти Шаламе, «Зови меня своим именем»

Дэниэл Калуя, «Прочь»

Дензел Вашингтон, «Роман Израэл, Esq»

Дэниэл Дэй-Льюис, «Призрачная нить»

Лучшая актриса 2017 года – Фрэнсис МакДорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Также были номинированы:

Салли Хокинс, «Форма воды»

Марго Робби, «Тоня против всех»

Сирша Ронан, «Леди Бёрд»

Мэрил Стрип, «Секретное досье»

Лучший актер второго плана – Сэм Рокуэлл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Вместе с ним были номинированы:

Уиллем Дефо, «Проект Флорида»

Вуди Харрельсон, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Ричард Дженкинс, «Форма воды»

Кристофер Пламмер, «Все деньги мира»



Лучшей актрисой второго плана стала Эллисон Дженни, «Тоня против всех»

Номинанты категории:

Мэри Джей Блайдж, «Ферма «Мадбаунд»

Эллисон Дженни, «Тоня против всех»

Лесли Мэнвилл, «Призрачная нить»

Лори Меткаф, «Леди Бёрд»

Октавия Спенсер, «Форма воды»

Лучший режиссер, по мнению Киноакадемии «Оскар», – Гильермо дель Торо, «Форма воды»

Номинанты:

Кристофер Нолан, «Дюнкерк»

Джордан Пил, «Прочь»

Грета Гервиг, «Леди Бёрд»

Пол Томас Андерсон, «Призрачная нить»

Лучший композитор – Александр Деспла, «Форма воды»

Вместе с ним номинированы:

Ханс Циммер – «Дюнкерк»

Джонни Гринвуд – «Призрачная нить»

Джон Уильямс – «Звёздные войны: Последние джедаи»

Картер Бёруэлл – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшим фильмом на иностранном языке назван «Фантастическая женщина»

Также были номинированы:

«О теле и душе»

«Оскорбление»

«Нелюбовь»

«Квадрат»

Лучшим анимационным фильмом назван «Тайна Коко»

В номинации участвовали:

«Босс-молокосос»

«Добытчица»

«Фердинанд»

«Ван Гог. С любовью, Винсент»

Лучший короткометражный анимационный фильм – «Дорогой баскетбол»

Номинанты:

«Вечеринка в саду»

«Лу»

«Пустое место»

«Хулиганские сказки»

Лучший документальный фильм в 2017 году – «Икар»

Номинанты:

«Abacus: Small Enough to Jail»

«Лица, деревни»

«Последние люди Алеппо»

«Стронг-Айленд»

Лучшим короткометражным документальным фильмом назван «Рай — это пробка на 405-м шоссе»

Номинанты:

«Эдит+Эдди»

«Героин(я)»

«Искусство ножа»

«Остановка»

Лучший оригинальный сценарий

Победитель: «Прочь»

Номинанты:

«Любовь – болезнь»

«Леди Бёрд»

«Форма воды»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший адаптированный сценарий – «Зови меня своим именем»

Также были номинированы:

«Горе-творец»

«Логан»

«Большая игра»

«Ферма Мадбаунд»

Лучшим оператором назван Роджер Дикинс, «Бегущий по лезвию 2049»

Номинанты:

«Темные времена»

«Дюнкерк»

«Ферма Мадбаунд»

«Форма воды»

Награду в номинации «Лучшие визуальные эффекты» получил фильм «Бегущий по лезвию 2049»

Номинанты:

«Стражи Галактики. Часть 2»

«Конг: Остров Черепа»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Планета обезьян: Война»

Лучший дизайн костюмов – «Призрачная нить»

Номинанты категории:

«Красавица и чудовище»

«Темные времена»

«Форма воды»

«Виктория и Абдул»

Лучший художник-постановщик – фильм «Форма воды»

Также были номинированы:

«Красавица и чудовище»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Темные времена»

«Дюнкерк»

Лучший грим и прически – фильм «Темные времена»

Номинанты категории:

«Виктория и Абдул»

«Чудо»

Лучший игровой короткометражный фильм – «Немое дитя»

Номинанты:

«Начальная школа Де-Калб»

«11 часов»

«Мой племянник Эммет»

«Watu Wote: Все мы»

Лучший монтаж – фильм «Дюнкерк»

Номинанты:

«Малыш на драйве»

«Тоня против всех»

«Форма воды»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

«Дюнкерк»

Лучший монтаж звука – «Дюнкерк»

Также были номинированы:

«Малыш на драйве»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Форма воды»

«Звездные войны: Последние джедаи»

Лучшая песня – «Remember me», фильм «Тайна Коко»

Номинанты:

«Mighty river» – «Ферма Мадбаунд»

«Mystery of love» – «Зови меня своим именем»

«Stand up for something» – «Маршалл»

«This is me» – «Величайший шоумен»