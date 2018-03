«Оскар»-2018: номінанти та переможці

У ніч з 4 на 5 березня відбулася одна з найочікуваніших церемоній нагородження у світі кінематографа – «Оскар»-2018. Які роботи були номіновані на звання найкращих? Хто в 2018 році відзначений статуетками найпрестижнішої кіноакадемії світу? Дізнайтеся в матеріалі!

4 березня 2018 року в легендарному голлівудському театрі «Долбі» був справжній зірковий аншлаг, а все тому, що слід було нагородити найуспішніших діячів кінематографа 2017 року. Хто став володарем статуетки «Оскар» і за які заслуги? Дивіться детальні результати ювілейної 90-ї кінопремії «Оскар»!

Одна з головних інтриг – номінація «Найкращий фільм»

Переможна статуетка дісталася фільму «Форма води»

У категорії також були номіновані:

«Назви мене своїм ім’ям»

«Темні часи»

«Дюнкерк»

«Пастка»

«Леді-Птаха»

«Примарна нитка»

«Секретне досьє»

«Три білборди за межами Еббінга, Міссурі»

Найкращий актор

Переможцем номінації став Гарі Олдман, фільм «Темні часи»

Номінанти:

Тімоті Шаламов, «Назви мене своїм ім’ям»

Деніел Калуя, «Пастка»

Дензел Вашингтон, «Roman J. Israel, Esq.»

Деніел Дей-Льюїс, «Примарна нитка»

Найкраща акторка 2017 року – Френсіс МакДорманд, «Три білборди за межами Еббінга, Міссурі»

Також були номіновані:

Саллі Гокінс, «Форма води»

Марго Роббі, «Я, Тоня»

Сірша Ронан, «Леді-Птаха»

Меріл Стріп, «Секретне досьє»

Найкращий актор другого плану – Сем Роквелл, «Три білборди за межами Еббінга, Міссурі»

Разом з ним були номіновані:

Віллем Дефо, «Проект Флорида»

Вуді Гаррельсон, «Три білборди за межами Еббінга, Міссурі»

Річард Дженкінс, «Форма води»

Крістофер Пламмер, «Усі гроші світу»

Найкращою акторкою другого плану стала Еллісон Дженні, «Я, Тоня»

Номінанти категорії:

Мері Джей Блайдж, «Ферма «Мадбаунд»

Еллісон Дженні, «Я, Тоня»

Леслі Менвілл, «Примарна нитка»

Лорі Меткаф, «Леді-Птаха»

Октавія Спенсер, «Форма води»

Найкращий режисер, на думку Кіноакадемії «Оскар», – Гільєрмо дель Торо, «Форма води»

Номінанти:

Крістофер Нолан, «Дюнкерк»

Джордан Піл, «Пастка»

Грета Гервіг, «Леді-Птаха»

Пол Томас Андерсон, «Примарна нитка»

Найкращий композитор – Александр Деспла, «Форма води»

Разом з ним номіновані:

Джон Вільямс – «Зоряні війни: Останні джедаї»

Джонні Грінвуд – «Примарна нитка»

Картер Беруелл – «Три білборди за межами Еббінґа, Міссурі»

Ганс Ціммер – «Дюнкерк»

Найкращим фільмом іноземною мовою названий «Фантастична жінка»

Також були номіновані:

«Тіло і душа»

«Образа»

«Нелюбов»

«Квадрат»

Найкращим анімаційним фільмом названо «Таємниця Коко»

У номінації брали участь:

«Бебi босс»

«Годувальниця»

«Фердинанд»

«З любов’ю, Вінсент»

Найкращий короткометражний анімаційний фільм – «Дорогий баскетбол»

Номінанти:

«Вечірка в саду»

«Лу»

«Порожнє місце»

«Хуліганські казки»

Найкращий документальний фільм в 2017 році – «Ікар»

Номінанти:

«Abacus: Small Enough to Jail»

«Обличчя, села»

«Останні люди Алеппо»

«Стронг-Айленд»

Найкращий короткометражним документальним фільмом названо «Рай – це затор на 405-му шосе»

Номінанти:

«Едіт + Едді»

«Героїн(я)»

«Мистецтво ножа»

«Зупинка»

Найкращий оригінальний сценарій

Переможець: «Пастка»

Номінанти:

«Кохання – хвороба»

«Леді-Птаха»

«Форма води»

«Три білборди за межами Еббінга, Міссурі»

Найкращий адаптований сценарій – «Назви мене своїм ім’ям»

Також були номіновані:

«Горе-творець»

«Логан»

«Гра Моллі»

«Ферма Мадбаунд»

Найкращим оператором названий Роджер Дікінс, «Той, що біжить по лезу 2049»

Номінанти:

«Темні часи»

«Дюнкерк»

«Ферма Мадбаунд»

«Форма води»

Нагороду в номінації «Найкращі візуальні ефекти» отримав фільм «Той, що біжить по лезу 2049»

Номінанти:

«Вартові галактики 2»

«Конг: Острів Черепа»

«Зоряні війни: Останні джедаї»

«Війна за планету мавп»

Найкращий дизайн костюмів – «Примарна нитка»

Номінанти категорії:

«Красуня і чудовисько»

«Темні часи»

«Форма води»

«Вікторія та Абдул»

Найкращий художник-постановник – фільм «Форма води»

Також були номіновані:

«Красуня і чудовисько»

«Той, що біжить по лезу 2049»

«Темні часи»

«Дюнкерк»

Найкращий грим і зачіски – фільм «Темні часи»

Номінанти категорії:

«Вікторія та Абдул»

«Диво»

Найкращий ігровий короткометражний фільм – «Німа дитина»

Номінанти:

«Початкова школа Де-Калб»

«11 година»

«Мій племінник Еммет»

«Watu Wote: Усі ми»

Найкращий монтаж – фільм «Дюнкерк»

Номінанти:

«На драйві»

«Я, Тоня»

«Форма води»

«Три білборди за межами Еббінга, Міссурі»

«Дюнкерк»

Найкращий монтаж звуку – «Дюнкерк»

Також були номіновані:

«На драйві»

«Той, що біжить по лезу 2049»

«Форма води»

«Зоряні війни: Останні джедаї»

Найкраща пісня – «Remember me», фільм «Таємниця Коко»

Номінанти:

«Mighty river» – «Ферма Мадбаунд»

«Mystery of love» – «Назви мене своїм ім’ям»

«Stand up for something» – «Маршал»

«This is me» – «Найвеличніший шоумен»