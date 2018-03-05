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Телеканал СТБ / Олег Винник – «Ты в курсе»: новый хит певца о страстной любви

Олег Винник – «Ты в курсе»: новый хит певца о страстной любви

Телеканал СТБ

Феномен украинской сцены и судья «Х-Фактор»-8 Олег Винник рассказал о непростых отношениях и страстной любви в новой песне «Ты в курсе».

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В преддверии больших праздничных концертов в ТРЦ «Терминал» города Бровары самый востребованный артист Украины Олег Винник презентует новую авторскую композицию «Ты в курсе».

«Это песня об отношениях «с перчинкой», игривых моментах, безбашенных поступках. В жизни часто случается так, что непростые отношения перерастают в страстную любовь»,- комментирует свою новую работу певец.

Слушайте премьеру песни Олега Винника «Ты в курсе» прямо сейчас!

«Это круто сказать в глаза человеку: «Я знаю ты в курсе, что ты в моем вкусе», – добавляет Винник. Фраза настолько приглянулась артисту, что он решил написать песню для многомилионной армии своих поклонников.

Живой и мелодичный трек может составить конкуренцию одному из самых популярных хитов Олега Винника «Нино». Композиция «Ты в курсе» станет заглавной в новом концертном туре исполнителя, который стартует в конце мая и охватит крупнейшие площадки, а также более десяти стадионов страны.