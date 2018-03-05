Олег Винник – «Ты в курсе»: новий хіт співака про палке кохання

Феномен української сцени та суддя «Х-Фактор»-8 Олег Винник розповів про непрості стосунки і палке кохання у новій пісні «Ты в курсе».



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Напередодні великих святкових концертів у ТРЦ «Термінал» міста Бровари найпопулярніший артист України Олег Винник презентує нову авторську композицію «Ты в курсе».

«Це пісня про стосунки «з перчинкою», грайливі моменти, шалені вчинки. У житті часто трапляється так, що непрості стосунки переростають у пристрасне кохання», – коментує свою нову роботу співак.

Слухайте прем’єру пісні Олега Винника «Ты в курсе» просто зараз!



«Це круто сказати в очі людині: «Я знаю ти в курсі, що ти в моєму смаку», – додає Винник. Фраза настільки сподобалася артистові, що він вирішив написати пісню для багатотисячної армії своїх шанувальників.

Живий і мелодійний трек може скласти конкуренцію одному з найпопулярніших хітів Олега Винника «Ніно». Композиція «Ти в курсі» стане заголовною в новому концертному турі виконавця, який стартує в кінці травня і охопить найбільші майданчики, а також більше десяти стадіонів країни.