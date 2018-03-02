8 Марта каждая женщина хочет выглядеть по-особенному. Для желанного эффекта стоит подобрать образ и макияж заранее. Мы подскажем вам несколько интересных весенних идей для любимого праздника.

Прежде всего, нужно определиться с образом, которым хотите поразить в Международный женский день. Поэтому выберите, на чём стоит сделать акцент. Для ярких глаз подойдет макияж со стрелками или smoky-eyes.

Если классический вариант кажется вам скучным и не очень праздничным, советуем создать двойные стрелки. Этот тренд часто используют дизайнеры для своих показов. К примеру, визажисты The Blonds отдали предпочтение стрелочкам в виде двух параллельных соприкасающихся линий контрастных цветов – черного и белого. С таким make-up ваш взгляд уж точно не забудется!

Если же вы планируете подчеркнуть красоту губ, то остановите выбор на броской помаде. В моде остаются глубокие винные и фиолетовые цвета.

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Такие губки – идеальный вариант в сочетании как с вечерним платьем, так и с простой водолазкой, а правильно подобранный оттенок красной помады придаст устам пухлости.

Для романтических девушек подойдет нежный макияж в стиле nude – идеальный тон кожи, немного румян на щечках и помада бежевого оттенка. По желанию можете также нанести хайлайтер. Но не усердствуйте, ведь nude должен выглядеть максимально естественным. В результате ваше личико будет свежим и отдохнувшим.

Для смелых красоток актуальными будут цветная подводка, карандаш или тушь. Не ограничивайтесь и разбавьте свой образ яркими красками!Но и не переборщите с косметикой, чтобы не выглядеть вульгарно или не превратиться в женщину старше своего возраста.

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