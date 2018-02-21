Февраль по праву считается одним из самых холодных месяцев в году, поэтому для того, чтобы оставаться в настроении, крайне необходимо как-то разбавлять серые будни яркими событиями. Вы можете приготовить что-то вкусное и позвать друзей, сменить прическу, отправиться в кино или на концерт любимых исполнителей. К слову, музыка всегда поднимает настроение, а зачастую даже вдохновляет на новые идеи. Самые незабываемые и романтические концерты ко Дню всех влюбленных уже не за горами. Thomas Anders, LAMA и много других исполнителей вы услышите на их сольных концертах. Читайте афишу концертов в Киеве на февраль 2018 в нашем материале.
Табула Раса
2 февраля в 22:00
Docker’s ABC
Стоимость билетов: 100–750 грн
Street Jazz – Ella Fitzgerald
4 февраля в 19:00
Дом архитектора
Стоимость билетов: 225–450 грн
Национальный отбор на Евровидение-2018
10, 17 и 24 февраля в 18:00
Дворец культуры КПИ
Стоимость билетов: 250–1290 грн
Смотреть онлайн отбор на Евровидение 2018 Украина
Thomas Anders
13 февраля в 19:00
Национальный дворец искусств «Украина»
Стоимость билетов: 450–3450 грн
Les meilleures chansons de NOTRE DAME de PARIS
14–16 февраля в 19:00
Национальный дворец искусств «Украина»
Стоимость билетов: 200–1750 грн
SKAI
14 февраля в 19:00
ATLAS
Стоимость билетов: 300–850 грн
LAMA
14 февраля в 20:00
Caribbean Club
Стоимость билетов: 390–1600 грн
Eve Cornelious
14 лютого о 20:00
Галерея «Висоцкий»
Стоимость билетов: 1200 грн
Музыкальная премия «Yuna»
26 февраля в 19:30
Национальный дворец искусств «Украина»
Стоимость билетов: 300–3000 грн