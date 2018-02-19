На втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2018 выступили представители Франции — «Madame Monsieur». Участники дуэта Эмили и Жан-Карл вместе уже почти 10 лет, но творческой парой стали недавно. Почему французский отбор показался артистам сложнее украинского и о чем они споют в Лисабоне — музыканты рассказали stb.ua.

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Эмили, Жан-Карл, добро пожаловать в Киев. Как вам украинские зрители? Понравилось выступать на сцене Нацотбора на Евровидение-2018?

Спасибо, нам очень нравится. Для нас большая честь быть здесь, публика просто потрясающая. У нас столько эмоций, мы получили огромное удовольствие.

Вы стали победителями отбора на Евровидение-2018 во Франции. Чем-то отличается украинский Нацотбор?

Хм, вы знаете, я думаю, нет. У нас такая же система голосования — свои оценки ставят и жюри, и аудитория. У нас зрители выставляют баллы только в финале. У вас также?

Нет, зрители участвуют в голосовании и в полуфиналах.

Значит, нам было сложнее. По баллам жюри мы занимали третье место, а зрители подарили нам победу. Это очень важно для нас и очень ответственно. Мы не можем подвести тех, кто поверил в нас. Поэтому едем в Лиссабон с надеждой на победу.

У вас очень душевная песня, основанная на реальной истории. О чем она?

Да, это история маленькой девочки, которая родилась на борту корабля во время спасательной операции мигрантов на берегах Италии. Это было своего рода чудо. Девочку назвали Мерси, в переводе «милосердие». Эта история пробивала нас до слез, и мы посвятили ей песню. Мы хотим, чтобы люди сфокусировались на лирике, вслушивались в наш посыл и слова песни.

Не могу не заметить ваши образы и одинаковые красные кроссовки. Это тоже неспроста?

Да, мы хотели сделать акцент на песне. Она особенная, в ней есть сильный месседж. Поэтому мы одеты в черное и намекаем зрителю, что вот-вот можем исчезнуть.

А кто ваш любимый победитель Евровидения?

С точки зрения патриотизма, конечно, мы скажем, что это Мирей Матье. Но она заняла первое место аж 41 год назад, прошло очень много времени… Также мы очень любим песни Джамалы и Сальвадора Собрала. Они выиграли Евровидение эмоционально, их композиции звучали от сердца к сердцу, поэтому близки нам душевно.

Смотрите выступление дуэта «Madame Monsieur» на втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2018 прямо сейчас!