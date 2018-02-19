На другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2018 виступили представники Франції – «Madame Monsieur». Учасники дуету Емілі та Жан-Карл разом вже майже 10 років, але творчою парою стали нещодавно. Чому французький відбір здався артистам складнішим за український і про що вони заспівають в Лісабоні – музиканти розповіли stb.ua.

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Емілі, Жан-Карл, ласкаво просимо до Києва. Як вам українські глядачі? Сподобалося виступати на сцені Нацвідбору на Євробачення-2018?

Дякую, нам дуже подобається. Для нас велика честь бути тут, публіка просто приголомшлива. У нас стільки емоцій, ми отримали величезне задоволення.

Ви стали переможцями відбору на Євробачення-2018 у Франції. Чимось відрізняється український Нацвідбір?

Хм, ви знаєте, я думаю, ні. У нас така ж система голосування – свої оцінки ставлять і журі, і аудиторія. У нас глядачі виставляють бали тільки у фіналі. У вас також?

Ні, глядачі беруть участь у голосуванні і в півфіналах.

Значить, нам було складніше. За балами журі ми посідали третє місце, а глядачі подарували нам перемогу. Це дуже важливо для нас і дуже відповідально. Ми не можемо підвести тих, хто повірив у нас. Тому їдемо до Лісабона з надією на перемогу.

У вас дуже душевна пісня, основана на реальній історії. Про що вона?

Так, це історія маленької дівчинки, яка народилася на борту корабля під час рятувальної операції мігрантів на берегах Італії. Це було свого роду диво. Дівчинку назвали Мерсі, в перекладі «милосердя». Ця історія пробивала нас до сліз, і ми присвятили їй пісню. Ми хочемо, щоб люди сфокусувалися на ліриці, вслухалися в наш посил і слова пісні.

Не можу не помітити ваші образи й однакові червоні кросівки. Це теж не просто так?

Так, ми хотіли зробити акцент на пісні. Вона особлива, в ній є сильний меседж. Тому ми одягнені в чорне і натякаємо глядачеві, що ось-ось можемо зникнути.

А хто ваш улюблений переможець Євробачення?

З точки зору патріотизму, звичайно, ми скажемо, що це Мірей Матьє. Але вона посіла перше місце аж 41 рік тому, минуло дуже багато часу… Також ми дуже любимо пісні Джамали і Сальвадора Собрала. Вони виграли Євробачення емоційно, їхні композиції звучали від серця до серця, тому близькі нам душевно.

Дивіться виступ дуету «Madame Monsieur» на другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2018 прямо зараз!