Завтра, 14 февраля, на «МастерШеф» подростки будут петь серенады и выбирать себе пару. Третий выпуск будет посвящен Дню святого Валентина, а значит, на кухне будет царить любовь и романтика. Как юные кулинары будут покорять девичьи сердца, вы узнаете 14.02.2018 в 20:00 на телеканале СТБ.

В 3 выпуске «МастерШеф» подростки будут примерять на себя образы Ромео и Джульетты. В День всех влюбленных парни будут признаваться в любви девушкам, петь серенады и читать стихи, стоя на одном колене. Даже сам Эктор запоет «Besame Mucho»!

Выбирая себе пару, Геворг решил сделать своей Джульеттой хрупкую Каролину в надежде, что именно с ней ему будет легко и спокойно. Но в процессе совместной работы на кухне Каролина просто «вынесет» мозг Геворгу.

Сохранит ли Геворг самообладание? Вы узнаете уже завтра, 14.02.2018, в 20:00 на телеканале СТБ.

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