Завтра, 14 лютого, на «МастерШеф» підлітки будуть співати серенади та обирати собі пару. Третій випуск буде присвячений Дню святого Валентина, а значить, на кухні пануватиме любов і романтика. Як юні кулінари будуть підкорювати дівочі серця, ви дізнаєтеся 14.02.2018 о 20:00 на телеканалі СТБ.

У 3 випуску «МастерШеф» підлітки примірятимуть на себе образи Ромео і Джульєтти. У День всіх закоханих хлопці будуть освідчуватися у коханні дівчатам, співати серенади і читати вірші, стоячи на одному коліні. Навіть сам Ектор заспіває «Besame Mucho»!

Обираючи собі пару, Геворг вирішив зробити своєю Джульєттою тендітну Кароліну з надією, що саме з нею йому буде легко і спокійно. Але в процесі спільної роботи на кухні Кароліна просто «винесе» мозок Геворгу.

Чи збереже Геворг самоконтроль? Ви дізнаєтеся вже завтра, 14.02.2018, о 20:00 на телеканалі СТБ.

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