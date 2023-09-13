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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 98 выпуск от 13.09.2023

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Выпуск 98 | 13.09.2023 | 2023

Шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 98 от 13.09.2023 уже готов сделать начало вашего рабочего дня продуктивным и интересным. Просто сейчас не пропустите сюжеты о технологиях, странах, путешествиях, кино и кулинарии.

Колбаса – то, от чего так сложно отказаться в час ночи, когда просыпается предательский голод. Поэтому наутро мы подготовили для вас сюжет о разных колбасных изделиях со всего мира, чтобы после рабочего дня вы не забыли запастись мясными вкусностями на вечер.

А чтобы на протяжении дня у вас хватало мотивации учиться и работать, мы подготовили сюжет о молодых украинцах, которые уже внесли свои имена в развитие мировых технологий. Все о дочерях и сыновьях маминой подруги смотрите прямо сейчас в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 98 от 13.09.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 97 от 12.09.2023

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