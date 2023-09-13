Випуск 98 | 13.09.2023 | 2023

Шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 98 від 13.09.2023 вже готовий зробити початок вашого робочого дня продуктивним та цікавим. Просто зараз не пропустіть сюжети про технології, країни, подорожі, кіно та кулінарію.

Ковбаса – те, від чого так складно відмовитись о першій ночі, коли прокидається зрадницький голод. Тому на ранок ми підготували для вас сюжет про різні ковбасні вироби з усього світу, щоб після робочого дня ви не забули запастися мʼясними смаколиками на вечір.

А щоб впродовж дня у вас не бракувало мотивації вчитися та працювати, ми підготували сюжет про молодих українців, які вже внесли свої імена в розвиток світових технології. Все про доньок та синів маминої подруги дивіться просто зараз в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 98 від 13.09.2023.

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