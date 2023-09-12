Випуск 97 | 12.09.2023 | 2023

Back to school разом із шоу Ранок у великому місті 2023! Навчальний рік у самому розпалі! Коли навчаєшся в школі, хочеться швидше подорослішати. А коли, нарешті, стаєш дорослим – мрієш, хоча б на день, повернутися в безтурботне дитяче життя… Згадка про дитинство зігріває, правда? А от які спогади про свою юність має українська модель та співачка Даша Астаф’єва? Із чого вона починала свій шлях? Як наважилися поїхати з маленького містечка за для втілення своїх мрій? Усе це ви дізнаєтеся в проєкті Ранок у великому місті 2023 випуск 97 від 12.09.2023.

А також у ранковому шоу покажуть світлини українських зірок у шкільному віці! Леся Нікітюк, Злата Огневич, Ольга Сумська та інші поділилися своїми фотокартками з глядачами! Дивіться та дізнавайтеся цікаві історія із життя улюблених селебріті в проєкті Ранок у великому місті 2023 випуск 97 від 12.09.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 96 від 08.09.2023