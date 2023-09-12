Выпуск 97 | 12.09.2023 | 2023

Back to school вместе с шоу Ранок у великому місті 2023! Учебный год в самом разгаре! Когда учишься в школе, хочется быстрее повзрослеть. А когда, наконец, становишься взрослым – мечтаешь, хотя бы на день, вернуться в беззаботную детскую жизнь… Воспоминание о детстве согревает, правда? А вот какие воспоминания о своей юности имеет украинская модель и певица Даша Астафьева? С чего она начинала свой путь? Как решились уехать из маленького городка за для воплощения своих мечтаний? Все это вы узнаете в проекте Ранок у великому місті 2023 выпуск 97 от 12.09.2023.

А также в утреннем шоу покажут фотографии украинских звезд в школьном возрасте! Леся Никитюк, Злата Огневич, Ольга Сумская и другие поделились своими фотографиями со зрителями! Смотрите и узнавайте интересные история из жизни любимых селебрити в проекте Ранок у великому місті 2023 выпуск 97 от 12.09.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 96 от 08.09.2023