Ранок у великому місті смотреть онлайн 96 выпуск от 08.09.2023

Выпуск 96 | 08.09.2023 | 2023

Шоу Ранок у великому місті 2023 проведет вас в закулисье съемок нового сезона Дизель шоу, чтобы показать что нового подготовили для зрителей комики. Вас ждут актуальные и патриотические номера для поднятия боевого духа! А также узнаете о замечательной традиции команды и о благотворительной цели – собрать один миллион долларов. Подробнее в шоу Ранок у великому місті выпуск 96 от 08.09.2023.

Чтобы не было хаоса в произношении украинских слов, ведущий проекта Паляниця научит вас говорить правильно! Кстати, а как верно ставить ударение в слове «хаос»? Смотрите об этом прямо сейчас! А еще узнаете о самом длинном фразеологизме об удаче, который вы только слышали! Все самое интересное в шоу Ранок у великому місті выпуск 96.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 95 от 07.09.2023