Ранок у великому місті дивитись онлайн 96 випуск від 08.09.2023

Випуск 96 | 08.09.2023 | 2023

Шоу Ранок у великому місті 2023 проведе вас у закулісся зйомок нового сезону Дизель шоу, аби показати що нового підготували для глядачів коміки. На вас чекають актуальні та патріотичні номери для підняття бойового духу! А також дізнаєтесь про чудову традицію команди і про благодійну мету – зібрати один мільйон доларів. Детальніше у шоу Ранок у великому місті випуск 96 від 08.09.2023.

Аби не було хаосу у вимові українських слів, ведучий проєкту Паляниця навчить вас говорити правильно! Доречі, а як правильно ставити наголос у слові «хаос»? Дивіться про це просто зараз! А ще дізнаєтеся про найдовший фразеологізм про вдачу, який ви тільки чули! Все найцікавіше у шоу Ранок у великому місті випуск 96.

Ранок у великому місті 2023 випуск 95 від 07.09.2023