Ранок у великому місті дивитись онлайн 95 випуск від 07.09.2023

Випуск 95 | 07.09.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 95 від 07.09.2023, в якому ви побачите багато цікавих сюжетів про Україну та світ. Розпочніть свій продуктивний день тільки з якісної та корисної інформації!

Новини з боліт – що може бути краще ніж порція крінжу від росіян, щоб підняти собі настрій? Тільки наші котики ЗСУ, які навіть в найжахливіших обставинах знаходять місце для гумору. Також просто зараз ви побачите інтервʼю з музикантом Мішою Крупіним, сюжет про мальовниче норвезьке містечко Берген та розсекречені дані ЦРУ про радянську Україну. Все це не пропустіть в проєкті Ранок у великому місті 2023 випуск 95 від 07.09.2023.

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