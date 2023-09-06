Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 94 випуск від 06.09.2023
Шоу Ранок у великому місті випуск 94 поділиться з вами новою порцією цікавих фактів та новин. Так, у рубриці Паляниця ведучий проведе опитування та дізнається чи правильно українці ставлять наголос у слові «колія» та чи всі знають, хто такий качур. Перевірте разом із перехожими свої знання в шоу Ранок у великому місті випуск 94 від 06.09.2023.
Знайте недругів в обличчя: хто зі світових зірок став на хибний шлях та зганьбився на очах мільйонної аудиторії? Дивіться, як заплямували свою репутацію в очах українців ASAP Rocky та Роберт Дауні молодший.
Дізнайтеся щоденне вживання якого продукту прирівнюється до життя біля атомної електростанції, бо отримується така ж радіоактивна доза! Більше про цей продукт розкажуть у шоу СТБ Ранок у великому місті випуск 94.