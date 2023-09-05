Ранок у великому місті дивитись онлайн 93 випуск від 05.09.2023

Випуск 93 | 05.09.2023 | 2023

Ви дивитесь шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 93 від 05.09.2023 – розпочніть свій день з цікавої та корисної інформації про Україну та світ! Приготуйте собі смачну каву й приготуйтесь отримати заряд енергії.

Василь Сліпак – зірка світової оперної сцени, який народився у Львові, але 15 років пропрацював у Франції. Коли росія вперше вторглася в Україну, Василь покинув творче життя й приїхав на Донеччину, щоб захищати свою батьківщину. Нажаль, в 2016 році Василь Сліпак загинув від ворожої кулі. Сюжет про видатного українця, а також багато інших цікавих репортажів дивіться в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 93 від 05.09.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 92 від 01.09.2023