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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 93 випуск від 05.09.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 93 випуск від 5 вересня 2023. Дивитись онлайн 93 випуск Ранок у великому місті ефір від 05.09.2023
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Випуск 93 | 05.09.2023 | 2023

Ви дивитесь шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 93 від 05.09.2023 – розпочніть свій день з цікавої та корисної інформації про Україну та світ! Приготуйте собі смачну каву й приготуйтесь отримати заряд енергії.

Василь Сліпак – зірка світової оперної сцени, який народився у Львові, але 15 років пропрацював у Франції. Коли росія вперше вторглася в Україну, Василь покинув творче життя й приїхав на Донеччину, щоб захищати свою батьківщину. Нажаль, в 2016 році Василь Сліпак загинув від ворожої кулі. Сюжет про видатного українця, а також багато інших цікавих репортажів дивіться в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 93 від 05.09.2023.

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