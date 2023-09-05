Ранок у великому місті смотреть онлайн 93 выпуск от 05.09.2023

Выпуск 93 | 05.09.2023 | 2023

Вы смотрите шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 93 от 05.09.2023 – начните свой день с интересной и полезной информации об Украине и мире! Приготовьте себе вкусный кофе и приготовьтесь получить заряд энергии.

Василий Слипак – звезда мировой оперной сцены, который родился во Львове, но 15 лет проработал во Франции. Когда россия впервые вторглась в Украину, Василий покинул творческую жизнь и приехал в Донецкую область, чтобы защищать свою родину. К сожалению, в 2016 Василий Слипак погиб от вражеского шара. Сюжет о выдающемся украинце, а также многие другие интересные репортажи смотрите в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 93 от 05.09.2023.

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