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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 92 выпуск от 01.09.2023

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Ранок у великому місті смотреть онлайн 92 выпуск от 01.09.2023
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Ранок у великому місті Випуск 92 Ранок у великому місті смотреть онлайн 92 выпуск от 01.09.2023
Випуск 92 | 01.09.2023 | 2023

В первый осенний день смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 92 от 01.09.2023. Здесь вас ждет подборка новых интересных украинских слов, которые вы могли еще не знать. А также ко дню знаний узнаете историю миллионерши, которая когда-то была школьницей и придумала исправлять ошибки белой краской, которую в современном мире называют корректором.

Не пропустите невероятную и полезную коллаборацию Елены Пинчук и украинского бренда Have A Rest для благотворительной коллекции женских рюкзаков Empower Her Power. Суть проекта в том, что когда женщина в гражданской жизни заказывает себе рюкзак, автоматически рюкзак-двойник отправляется на фронт для военной. Вот такая замечательная возможность поддержать украинских защитниц! Больше об инициативе в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 92.

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