Ранок у великому місті смотреть онлайн 92 выпуск от 01.09.2023

Випуск 92 | 01.09.2023 | 2023

В первый осенний день смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 92 от 01.09.2023. Здесь вас ждет подборка новых интересных украинских слов, которые вы могли еще не знать. А также ко дню знаний узнаете историю миллионерши, которая когда-то была школьницей и придумала исправлять ошибки белой краской, которую в современном мире называют корректором.

Не пропустите невероятную и полезную коллаборацию Елены Пинчук и украинского бренда Have A Rest для благотворительной коллекции женских рюкзаков Empower Her Power. Суть проекта в том, что когда женщина в гражданской жизни заказывает себе рюкзак, автоматически рюкзак-двойник отправляется на фронт для военной. Вот такая замечательная возможность поддержать украинских защитниц! Больше об инициативе в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 92.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 91 от 31.08.2023